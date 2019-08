Instagram El emotivo mensaje de Miki Nadal a su hija Carmela, el gran apoyo del humorista en estos momentos El colaborador de televisión está pasando por una situación complicada tras separarse de su exmujer Carlora Escámez

Miki Nadal no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. El pasado mes de junio, el presentador y la hija del ex jugador del equipo FC Barcelona, Julio Alberto, Carlota Escámez, pusieron fin a su relación. Además, pocos días después del anuncio de la ruptura, la web «El Cierre Digital» informó de que el cómico había sido condenado por un delito leve de vejaciones a su exmujer.

El presentador siempre ha mostrado su mejor cara y tono más humorístico delante de las cámaras. Sin embargo, los problemas en su vida personal vienen de lejos, pues hay que recordar que el colaborador tuvo que enfrentarse en julio del año pasado a una denuncia impuesta por la abuela de su hija. Su suegra afirmaba llevar más de dos años sin ver a su nieta. Un conflicto familiar que colocó al presentador y a su mujer en una de las situaciones más tensas de su vida.

Después de pasar por estos momentos tan complicados, Miki ha decidido apartar los problemas y se ha refugiado en su hija Carmela, con quien ha disfrutado de unos días de descanso y desconexión. Para compartir la ilusión de estar al lado de su pequeña, el humorista le ha querido dedicar un emotivo mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram: «EMPAPADA. Ese era mi único propósito para estas tres semanas de vacaciones que he pasado con mi hija, que acabará empapada cada día. Empapada de agua de mar y empapada de tanto estar con papá. Lo que hemos disfrutado este verano el uno del otro no lo olvidaré en lo que me quede de vida».

Además, el humorista también aprovechó la publicación para agradecer a todos aquellos que le han apoyado en uno de los momentos más difíciles de su vida: «Han sido 21 días de cubos llenos de arena, risas y juegos. Y amigos...muchos amigos y familia que nos han acompañado y con los que hemos crecido este verano los dos: Nacho, Patricia, Javier, Ana, Adriana, Felipe, Javi, Cristina, Dabiz, Tri, Maria, Ágata, Amador, Quim, Eli, Pau, Noel, Luna, Salva, Paqui...y todos esos niños y niñas y sus padres de los que no recuerdo sus nombres y que han pasado horas y horas con nosotros haciendo castillos en las playas de Calpe y Altea. Gracias por todo. Os queremos».