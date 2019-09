Instagram El extravagante estilismo de Raquel Mosquera que deja sin palabras a sus seguidores No es la primera vez que la televisiva hace alarde de su naturalidad en redes sociales

Raquel Mosquera llevaba un tiempo alejada de los focos, sin embargo, tras su participación en «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition», la peluquera ha vuelto a estar en boca de muchos. Así, las publicaciones en sus redes sociales han ganado mayor notoriedad y, a pesar de contar con el apoyo de muchos de sus seguidores, ha recibido numerosas críticas.

Mosquera ha compartido una imagen en la que posa junto a su marido, una instantánea que ha recibido gran cantidad de comentarios por el vestido que luce en la misma. Se trata de un diseño azul bastante llamativo, con un escote en pico, ceñido a la cintura con falda por encima de la rodilla que termina en cola. Además, ha completado el estilismo con unos zuecos azules.

«No te favorece en absoluto. No es feo del todo pero no hay por dónde cogerlo… demasiados contrastes… el color sí te favorece sin embargo», sostiene uno de los usuarios a los que no les ha gustado nada el «look». Otros, por su parte, destacan la originalidad de la pareja a la hora de vestir: «Dónde van!!! Me ganan con la ropa, son muy originales y me encanta. Olé Olé Olé».

Sin complejos

No es la primera vez que la televisiva hace alarde de su naturalidad en sus redes sociales. Y es que, a pesar de que desde sus inicios en televisión siempre se ha dejado ver maquillada y con peinados más formales, desde su paso por «Supervivientes» la peluquera comenzó a presumir de su faceta más natural.

De hecho, recientemente compartía un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se muestra sin complejos. En las imágenes, luce su cuerpo y presume de curvas, sin ningún tipo de retoque, mientras baila antes de sumergirse en el agua de una piscina.