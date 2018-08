Instagram La foto de los hijos de Paul McCartney y John Lennon que ha revolucionado Instagram La imagen de los vástagos de los Beatles ya acumula casi 40.000 «likes» y cientos de comentarios

ABC.es

Los seguidores de los Beatles están de enhorabuena, ya que parece que su espíritu no se ha perdido. O, al menos, muchos de sus fans lo han visto reflejado en la imagen de sus vástagos, James McCartney, cuyo padre es Paul McCartney, y Sean Ono Lenon, fruto de la unión de John Lenon con la polémica Yoko Ono. Ha sido este último quien ha subido una instantánea de ambos en su cuenta personal de Instagram y en la que se puede apreciar como comparten muchos rasgos físicos e incluso estilísticos con sus progenitores. Además, muchos usuarios se han fijado en otro detalle: James sostiene una guitarra acústica que delata la pasión que los descendientes de los artistas también sienten por la música.

Peekaboo... Una publicación compartida de Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) el 13 Ago, 2018 a las 7:52 PDT

La fotografía acumula casi 40.000 «me gusta» y contiene cientos de comentarios de seguidores que se alegran del gesto del hijo de Lennon. «Igual que sus padres», «Let it be de nuevo» o «Es una locura. Qué foto tan buena. ¿Para cuándo la música?», son algunos de los textos que los seguidores han querido compartir en Instagram.

De hecho, ambos han dirigido sus pasos hacia el mismo terreno que sus padres. Sean Ono Lenon ha publicado una canción escrita conCarrie Fisher en 2017 y sube muchos fragmentos musicales a Soundcloud; por su parte, James McCartney es un guitarrista de renombre y ha publicado varios álbumes. Quién sabe si esta foto es un augurio de próximas colaboraciones que sorprendan a sus fans.