El futuro marido de Belén Esteban: de persona anónima a centro de todas las críticas Belen Esteban y Miguel Marcos están más unidos que nunca y han dado un paso muy grande en su relación

Queda muy poco para que Belén Esteban (45 años) se dé el «sí, quiero» con Miguel Marcos (32), con el que lleva cuatro años de noviazgo, en un enlace de lo más esperado que tendrá lugar en La Vega del Henares, una conocida finca situada a 33 kilómetros de Madrid. Aunque la colaboradora de televisión desvelará todos los detalles de su boda en una jugosa exclusiva, poco a poco se van conociendo pequeñas pinceladas de lo que será uno de los eventos del corazón del año, que estará plagado de rostros conocidos.

Belen Esteban y Miguel Marcos están más unidos que nunca y han dado un paso muy grande en su relación. Sin embargo, este camino hacia el altar no ha sido un camino de rosas, sino todo lo contrario. Recordemos que en enero de 2015 saltaban todas las alarmas al descubrirse una infidelidad por parte del conductor de ambulancias con una compañera de trabajo con la que se había visto en más de una ocasión. No todas las historias de amor son idílicas y, tras meses de separación, la «princesa del pueblo» le concedía una segunda «y última» oportunidad y desde que Esteban le concediese el perdón, la pareja no se ha separado y su amor es tan fuerte que él le ha pedido que sea su compañera para el resto de su vida.

A poquísimo de su boda, Miguel está en el punto de miras de todos. Ha pasado de ser una persona anónima a situarse en el centro de todas las críticas. Este fin de semana, la de San Blas publicaba una imagen en la que aparecía junto a un grupo de amigos de la televisión difrutando de un plan al sol en una de las terrazas más bonitas de Madrid, sin embargo los comentarios se centraron en su futuro marido. «¡Madre mía el migue está cebado! Que lo están engordando para la matanza», «El Miguel cebao necesitará dos trajes para la boda y tres menús para él solito» o «Si de soltero está así de rollizo, cuando se case no entrará ni por la puerta del garaje», son algunos de los comentarios que se han podido leer bajo la publicación.