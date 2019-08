Instagram La imagen de Amaia Salamanca que desata las críticas por su «delgadez» Con una comunidad de casi 900.000 seguidores en Instagram, se enfrenta a las críticas constantes de muchos usuarios

Amaia Salamanca apura sus últimos días de vacaciones y, al igual que muchas «celebs», no duda en echar manmo de sus redes sociales para compartirlo con sus seguidores. Con una comunidad de casi 900.000 seguidores en Instagram, la intérprete, no obstante, se enfrenta a las críticas contantes de muchos usuarios, pues a menudo estos espacios son un arma de doble filo.

La última publicación de Salamanca no ha estado exenta de comentarios negativos y, una fotografía en la que aparece en bikini «rascando unos minutitos más» del verano, ha generado un gran debate sobre el físico de la actriz. Y es que muchos «haters» han aprovechado para criticar su cuerpo por considerar que está «extremadamente delgada».

«Cómo se nota que no tienes una abuela gallega que te está diciendo cada diez minutos que estás muy delgada y que tienes que comer» o «se te ve fatal» se puede leer en dos de los comentarios, a los que se suman multitud de acusaciones ofensivas de mal gusto. Salamanca mantiene silencio y no se pronuncia acerca de estas acusaciones, pues no es la primera vez que la actriz de «Velvet» recibe críticas por su peso.