Instagram Las imágenes de la «traición» de Aitana a Miguel Bernardeau La cantante publicó unas divertidas fotos en Instagram en las que el actor no sale muy favorecido

Aitana y Miguel Bernardeau están a punto de celebrar su primer año de enamorados, a pesar de seguir manteniéndose alejados de los focos. Ahora, han dado un paso más en su relación pues los cuatro millones de seguidores que ambos suman en Instagram han podido ser testigos de las románticas vacaciones de la joven pareja y, en esta última ocasión, de la «traición» en forma de broma por parte de la cantante.

La pareja no han parado de viajar este verano y parece que entre tanto vuelo la cantante, aburrida, ha decidido fotografiar a su novio en el avión. El actor de « Élite» aparece durmiendo en las publicaciones de Aitana, pero no de una manera normal sino con la boca abierta. Además, no solo su pose era extraña sino también la forma en la que evitaba el aire acondicionado: tapándose la boca con una chaqueta.

Miguel Bernardeau - Instagram

«Le duele dormir» escribía Aitana junto a la imagen de una de las «stories», donde muestra a su chico en su momento sueño profundo para que lo vean millones de seguidores. No se sabe cuál ha sido la reacción de Bernardeu, pero cuando despierte comprobaremos la «venganza» o las risas de la pareja.

Aitana muestra a Miguel Bernardeau - Instagram

Amor en Ibiza

El pasado junio ambos disfrutaron de unas merecidas vacaciones y presumieron de amor en Ibiza, donde el actor tiene una casa perteneciente a su familia. Aitana y Miguel estuvieron de lo más cariñosos, regalándose tiernos besos y miradas cómplices, volviendo a demostrar que han encajado a la perfección en el círculo social del otro.

De vuelta a la playa, la pareja se reencontró con una amiga que les esperaba tumbada en la arena y es que, tras saludarse, todos se marcharon juntos a casa. Para la ocasión Aitana eligió un bikini de color rosa con que comenzó a ser el deseado por todas sus seguidoras. Para completar su «look» playero, la exconcursante de «Operación Triunfo», optó por un maxi vestido de rayas marineras con abertura en un lateral.