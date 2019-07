Instagram Irene Rosales responde a todos aquellos que critican su físico Este fin de semana, la mujer de Kiko Rivera ha tenido que lidiar con numerosos comentarios ofensivos cn respecto a su cuerpo

El pasado fin de semana, Irene Rosales tuvo que hacer frente a un sinfín de críticas por su aspecto físico. Sin embargo, lejos de ponerse a la misma altura que aquellos que arremetieron contra ella por el hecho de no tener el vientre plano, la mujer de Kiko Rivera contestó a los «haters» de forma muy acertada: «Tengo la tripa que quiero tener».

Muchos usuarios de Instagram, ante una de las publicaciones compartidas por Irene Rosales en la que aparecía en bikini, señalaron que ese vientre abultado sería la consecuencia de un nuevo embarazo, algo que ella niega hasta la saciedad.

Además, ante el revuelo generado, el pasado domingo, Rosales, haciendo caso omiso a los comentarios ofensivos, volvió a mostrar su cuerpo compartiendo una nueva publicación en traje de baño.

Para acallar todos los rumores de embarazo y contestar a todos aquellos que criticaron su físico, la nuera de Isabel Pantoja comentó lo siguiente: «Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me preguntáis si estoy embarazada y tengo que deciros que no, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz con mi cuerpo, no quiero o pido más».