Este sábado el Cuerpo de Bomberos londinense acudía a sofocar un incendio en un lujoso edificio en el barrio de Belgravia, según ha informado la «BBC». Lo que seguramente no se imaginaban es que uno de los pisos era la casa de la actriz Joan Collins y su marido, Percy Gibson.

«Aterrador» es la palabra que la propia actriz ha utilizado para describir el impresionante suceso. A través de las redes sociales ha agradecido la inestimable ayuda de los bomberos, la policía e, incluso de su esposo, a quien se ha referido como «héroe», después de que apagara las llamas de una de las paredes con un extintor de mano. También a las ambulancias que les atendieran por la inhalación de humo.

Lo que más ha impresionado a sus fans ha sido el explícito vídeo que ha compartido a través de su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar el mal estado en el que ha quedado su vivienda. Junto al post ha escrito un mensaje animando a sus seguidores a leer el tuit de agradecimiento que ha publicado.

THANK U from the bottom of my ❤️ to the marvelous @LondonFire who attended to the terrifying fire yesterday in our flat. #threealarmfire My hero Percy had already doused the flames consuming the entire wall with handheld extinguisher (#donttakethisrisk). #gratitude#firefighters