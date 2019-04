Instagram Kim Kardashian responde a todos los que se ríen de ella por estudiar derecho «Quiero que la gente entienda que no debería haber nada que te limite a la hora de intentar alcanzar tus sueños. Más que nada porque a los que corrigen los exámenes de abogacía no les importa quién eres», ha escrito

Kim Kardashian se ha vuelto la persona más buscada por miles de presos estadounidenses, que ven en ella su última esperanza para salir de la cárcel. Una imagen que se ha potenciado tras su reciente triunfo tras conmutarse al pena a Cyntoia Brown, una víctima de tráfico sexual condenada a cadena perpetua por matar a su agresor. Inspirada por su éxito, la empresaria ha decidido comenzar a estudiar la carrera de derecho, con el objetivo de poder ejercer en 2022. Así lo confesó la empresaria durante una entrevista con la revista «Vogue».

Ahora, Kim ha decidido responder con un contundente mensaje publicado a través de su perfil de Instagram a todos los «haters» que se han reído estos días de su decisión. «El año pasado me matricule para estudiar derecho en California. Eso significa que durante los siguientes cuatro años, tal y como exigen en la facultad, debo dedicarme durante un mínimo de 18 horas a la semana a responder un montón de test tanto por escrito como orales. Ahora que mi primer año está a punto de concluir, me estoy preparando para el primer examen de abogacía, que es una pequeña versión del que haces cuando terminas. Todo el mundo tiene que aprobarlo para poder ejercer como abogado. Cuento esto porque estoy leyendo muchísimos comentarios asegurando que si estoy en esta facultad es gracias a mis privilegios como famosa o a mi dinero. Pero os aseguro que no es el caso. He llegado a leer a una persona diciéndome que debería ‘quedarme haciendo lo que sé hacer’. Quiero que la gente entienda que no debería haber nada que te limite a la hora de intentar alcanzar tus sueños. Más que nada porque a los que corrigen los exámenes de abogacía no les importa quién eres», explica.

Y continúa: «Es cierto que no terminé la universidad. Pero solo necesitas 60 créditos universitarios (yo tenía 75 cuando abandoné la carrera) para participar en 'leer la ley', que es una escuela de derecho en la que te enseñan abogados que trabajan en algún bufete. Para cualquiera que asuma que esta es la salida fácil, no lo es. Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y me paso las noches estudiando. Hay veces que me siento abrumada e incluso con ganas de abandonar, pero por suerte estoy rodeada de un grupo de gente que me apoya muchísimo», sentencia.