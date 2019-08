Instagram Kourtney Kardashian muestra sus estrías sin retoques La empresaria ha publicado una imagen en las que, por primera vez, no las camufla con Photoshop

«Las Kardashian» conforman una de las familias estadounidenses más influyentes de América. Sus diversas publicaciones en Instagram siempre han dado mucho de qué hablar, así como los retoques de Photoshop, del que suelen abusar en sus imágenes. De esta forma, el último posado en bañador de Kourtney Kardashian se ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores.

La publicación está siendo muy comentada, pues supone una novedad la novedad en el clan Kardashian: compartir una imagen sin Photoshop. La empresaria ha decidido obviar los retoques y mostrar su cuerpo al natural, con estrías, en una instantánea en la que navega por el mar con una pamela y gafas de sol.

La sorpresa se la han llevado sus seguidores al comprobar que la hermana de Kim no había utilizado ningún tipo de retoque para eliminar las cicatrices de su piel. Los fans han alabado, a través de los comentarios, el gesto de la socialité: «Por fin vemos a una Kardashian sin editar y con estrías. ¡Muchas gracias!», «Me encanta que podamos ver estas estrías… por fin un cuerpo normal» o «Estas estrías me dan la vida al mismo tiempo que me ayudan a aceptar las mías. Estás increíble».

Como respuesta a sus seguidores, Kourtney ha querido agradecer y demostrar que le encanta su cuerpo tal y como es: «¡Me encantan mis estrías!».