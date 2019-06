Instagram Así es Marta López, la novia modelo de 22 años de Kiko Matamoros Tras romper su relación con Cristina Pujol, con quien se iba a casar este mes, el colaborador sorprendía recientemente al presentar a su nueva pareja

Kiko Matamoros firmaba su divorcio con Makoke hace apenas unos meses y, desde entonces, su vida sentimental ha sido de lo más ajetreada. Primero «presentó en sociedad» a Cristina Pujol, a quien llegaron a comparar por su físico con Anghelina Jolie, de quien afirmaba estar enamorado hasta la médula. Tanto fue así que, un mes después de conocerse, anunciaron su boda para el 21 de junio.

Sin embargo, y a pesar de haberse llenado los bolsillos con sendas entrevistas en exclusiva vendiendo los detalles de su vida privada, la pareja ponía punto y final a su relación de malas maneras el pasado mes de abril. Pero Kiko pasó página muy rápido y, pocos días después, una revista publicaba las primeras imágenes del colaborador con una joven de 22 años -40 menos que él- llamada Marta López Álamo.

Sus compañeros de «Sálvame» no dudaron en arremeter duramente contra él por considerar que estaba tomando el pelo a todo el mundo con sus relaciones amorosas. No obstante, la pareja hizo oídos sordos y, desde entonces, se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. No obstante, la polémica se avivó aún más cuando el hijo de Kik0, Javier Tudela -con quien mantiene muy mala relación-, aseguró que la joven solo estaba interesada en su dinero y que antes de conquistar a su padre había intentado «tontear» con él a través de las redes sociales.

Marta López, por su parte, se ha mantenido ajena a todo este tipo de especulaciones y, por el momento, no ha acudido a ningún plató de «Mediaset» ni a ninguna revista para hablar sobre los detalles más íntimos de su relación. Eso sí, a través de su cuenta de Instagram ha continuado con su trabajo como «influencer», pues allí publica numerosas instantáneas en las que se promociona como modelo.

Casi 79.000 usuarios siguen su día a día en esta red social, en la que presume de un cuerpo espectacular (no exento de retoques estéticos). Sus instantáneas están llenas de comentarios alabando su físico, pero también son muchos los que se dedican a criticarla, sobre todo desde que se diera a conocer su relación con el televisivo.