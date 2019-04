Instagram Paula Echevarría, irreconocible, tras un cambio de look muy criticado La actriz e «influencer» ha incendiado las redes con su última publicación en su cuenta de Instagram

ABC Madrid Actualizado: 04/04/2019 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El último retoque estético de Paula Echevarría

Desde que se divorció de David Bustamante tras más de una década de matrimonio, Paula Echevarría está intentando hacerse a su nueva vida de soltera. De la mano del futbolista Miguel Torres ha vuelto a recuperar la fe en el amor y no hay duda de que se encuentra también en un gran momento profesional.

Los meses en donde era perseguida por la prensa del corazón para conocer todos los detalles del divorcio con el cantante han quedado atrás. La actriz ha dado carpetazo a eso y vuelve a sonreír. Sin embargo, no se ha librado de las críticas. Echevarría es una de las instagramers más cotizadas, todas las marcas quieren trabajar con ella y eso se nota en su red social, a la que no deja de subir imágenes con distintos productos para publicitarlos.

La actriz e «influencer» Paula Echevarría ha incendiado las redes con su última publicación en su cuenta de Instagram. En ella se puede ver el nuevo cambio de look de la ex de David Bustamante, quien ha posado en el madrileño Palacio de Santa Bárbara con un flequillo muy llamativo.

Gtres

Un nuevo peinado que no ha pasado desapercibido en redes sociales tanto para alabar a la actriz como para criticarla. «El look te queda genial pero ese flequillo no. Con tu pelo largo y con ondas te hubiese quedado brutal. Ahora que si tú te ves bien es lo que importa.Es mi opinión no un ataque. No paguemos justos por pecadores», «Ese rabillo y el flequillo te queda de escándalo», «Con todo el respeto lo digo. No te favorece. Te hace hasta más mayor».