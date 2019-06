Instagram Así ha sido la desorbitada fiesta de cumpleaños de los hijos de Cristiano Ronaldo El futbolista no ha estado presente por motivos profesionales pero Georgina Rodríguez se ha encargado de organizarlo

Los mellizos de Cristiano Ronaldo, Eva y Mateo, están de celebración. Los hijos medianos del futbolista, que nacieron por gestación subrogada a través de un vientre de alquiler, acaban de cumplir dos años. Sin embargo, una vez más, no han podido disfrutar de la compañía de su padre, que se encontraba fuera por motivos de trabajo.

No obstante, su «mamá», Georgina Rodríguez, ha organizado una impresionante fiesta de cumpleaños en la que no ha faltado de nada. Una vez más, ha demostrado que la familia no escatima en gastos para colmar a sus hijos de regalos y caprichos. A través de su cuenta de Instagram ha compartido todos los detalles del evento, que no ha dejado indiferente a nadie.

Disfraces, superhéroes, princesas, globos, chucherías y un castillo hinchable son solo algunos de los elementos más destacados de la fiesta. Cristiano Ronaldo Jr, y Alana Martina, los otros hijos del futbolista y la modelo, también disfrutaron de la celebración.

Pisando fuerte

Georgina Rodríguez está en pleno proceso de cambio hacia nuevos horizontes profesionales. Si bien hasta hace poco su faceta más conocida era como bailarina, la novia de Cristiano Ronaldo ya apunta maneras como «influencer» y afianza su futuro como modelo. Además, a través de sus redes sociales muestra gran parte de su día a día y presume de la buena relación que mantiene con los hijos de su pareja, a pesar de que Alana Martina es la única que ambos tienen en común.