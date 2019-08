Instagram Sofía Suescun, «topless» prohibido en las Maldivas La televisiva posa sin la parte de arriba del biquini, una práctica que podría conllevar a multa

Sofía Suescun y Kiko Jiménez no paran de dar rienda suelta a su amor. En sus primeras vacaciones juntos en Ibiza saltaron las alarmas de una posible relación secreta entre ambos, algo que más tarde lo confirmarían con su primer beso público en el plató de «Mujeres y Hombres y Viceversa». Además, no solo han vivido momentos románticos juntos, sino también un gran altercado tras protagonizar un escándalo con la policía de Marbella, un suceso por el que Kiko acabó en el calabozo. Ahora, la pareja ha vuelto a viajar para evadirse de aquel problema que les puso en el foco mediático y han aterrizado en un destino paradisíaco: las Malvidas.

Una vez allí, no han parado de compartir imágenes de su romántica escapada. Sofía también ha optado por subir una fotografía donde sale haciendo «topless», una publicación que ha dado mucho de qué hablar. «Felicidad» es el título que la «reina de los realities» ha escrito junto a una imagen en la que aparece sin la parte de arriba del biquini y tapando sus pechos con los brazos cruzados. Las Maldivas son un país musulmán donde podría estar prohibida esta práctica, que podría acarrearle ciertos problemas.

Esta no ha sido la única ocasión en la que la televisiva ha mostrado su cuerpo en redes sociales a lo largo de su viaje. Hace unos días ya posó de esta manera dentro de las playas del resort donde quizás si esté permitida esta práctica tan popular en Europa. Aún así, Sofía también ha compartido foto con el biquini y el bañador puesto: «No hay quien me baje del columpio. Que no, ya me voy».

La escapada, la segunda de la pareja en este verano, está promocionada por parte de una empresa de viajes que les ha permitido disfrutar de más tiempo juntos y olvidarse de las polémicas en las que ambos están inmersos.