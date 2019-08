Instagram Toñi Moreno termina en el hospital tras un desafortunado accidente Tras el susto, la presentadora, que está embarazada de su primera hija, anuncia que se encuentra bien

Toñi Moreno atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La televisiva anunciaba recientemente que está embarazada de su primera hija y se convertirá en madre en solitario a principios de 2019. Además, a nivel profesional, la gaditana recibía con orgullo un reconocimiento por parte de la organización de las famosas carreras de caballo de Sanlúcar de Barrameda, su tierra natal.

Sin embargo, una jornada que se presentaba de lo más emocionante terminó con el ingreso hospitalario de Toñi, tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales. «Espero ser merecedora de este reconocimiento por parte de la @carrerassanlucar y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta, pero prometo compensaros», escribía junto a una foto del homenaje recibido.

Pronto han saltado las alarmas entre sus seguidores, que se han interesado por su estado de salud, así como el de su bebé: «Ups! Pero por suerte estás bien! Y tu bebito/a? Cómo está?», «Toñi espero que Lola y tu estéis bien», «Espero que no haya sido nada grave», «Madre mía! ¿Estás bien?».

Ante la insistencia de los usuarios de Instagram, la presentadora de «Mujeres y Hombres y Viceversa» ha publicado una imagen en la que muestra las consecuencias de la caída y explica qué le pasó: «Me preguntáis todos cómo estoy?? Ya me veis, con la nariz de Mr Potato. Jajajajjajajajajajaj. Y como si me hubiera atropellado un camión!!!! Perdí el equilibrio y aterricé como pude... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso..: Besos y os quiero!!!!!».

Vida privada

Recientemente, Toñi moreno confirmaba que ni su embarazo ni su bebé serán «de dominio» público: «No voy hablar de este tema porque es mío, no voy a presentar al bebé ni nada, mi vida privada es mía y de los míos». Toma así la misma decisión que muchos de sus compañeros de cadena, como Belén Esteban -en su momento- o Kiko Hernández, de mantener a sus retoños alejados del foco mediático.