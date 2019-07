Instagram El vídeo viral de Belén Esteban bailando una canción de Rosalía La semana pasada, la televisiva acudió a un concierto de la cantante junto a su hija, Andrea Janeiro

Por todos es sabida la admiración de Belén Esteban por Rosalía. Desde que la colaboradora publicase el pasado mes de abril un post en su cuenta de Instagram que decía: « Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música. Puedo entender que haya gente que no le guste pero para mi y mucha gente es un fenómeno en la música», junto a una instantánea de la artista.

Una publicación a la que contestó la propia cantante: «Muchas gracias Belén», escribió junto a varios emoticonos en el post, desatando la locura entre los usuarios.

La semana pasada, la televisiva acudió a un concierto de Rosalía junto a su hija, Andrea Janeiro, en el festival que se ha celebrado este fin de semana en Madrid, el Mad Cool.

Tras esto, la emoción de Belén Esteban era tan grande que publicó un vídeo en el que sale bailando un tema de la cantante titulada «Fucking money man», su primera canción en catalán. «Un día quieres ser millonaria y al día siguiente quemarlo todo. En realidad, ¿Cuánto importa el dinero? Me parece tan puro buscarlo como renegar de él y creo que todos hemos sentido amor-odio hacia el dinero alguna vez. Este es el primer tema que he compuesto y que publico en catalán, también es mi primera canción inspirada en rumba catalana», dice la letra.

Un vídeo que ha revolucionado las redes sociales, desde donde han escrito decenas de comentarios: «Si no os arregla esta tarde de sábado ver a Belén Esteban bailando Fucking money man mientras alguien le lanza billetes, yo no sé qué puedo hacer por vosotros», «Realmente Rosalia ha subido el storie de Belen Esteban bailando y no me hago a la idea que que vayan a verla personas como J Balvin, Becky G, Shawn Mendes o Kylie Jenner» o «Dicen que Belén Esteban y Rosalía son dos reinas... Así va España... Parece esto un cachondeo».