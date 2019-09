Irene Rosales habla por primera vez de su enemistad con Chabelita La hija de Isabel Pantoja está cada vez más distanciada de su familia

No es ningún secreto que Chabelita mantiene con su hermano, Kiko Rivera, una relación distante a raíz, principalmente, de la celebración del cumpleaños de Isabel Pantoja el pasado 1 de agosto. La invitación del Dj a su exnovio Omar Montes fue vista por su hermana como una traición. Desde ese momento, los hermanos se han distanciado por completo. Pero poco se conocía sobre la enemistad que Chabelita mantiene con Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera ha hablado por primera vez este miércoles en el programa «GH VIP» de los problemas que mantiene con ella, asegurando que, en estos momentos, no mantienen ningún tipo de relación. «Ahora mismo nuestra relación está en stop», ha confesado Irene Rosales.

Aunque no ha desvelado los motivos de su enfado, sí ha asegurado que tienen ciertos problemas: «No estamos mal, no. Ahora mismo no nos llevamos. Hay una serie de cosas que yo no acepto y punto». Irene Rosales también ha confesado que no acudirá a la presentación de la nueva canción de Isa Pantoja, evento que tendrá lugar este viernes. Aunque estaba invitada, prefiere no ir.

Una decisión que dolerá mucho a Chabelita pues, pese a todo, había decidido invitar tanto a su hermano como a ella para que viviesen ese día tan importante en el que debuta en la música. La incógnita ahora será saber si Isabel Pantoja irá. A Chabelita, como así aseguró la semana pasada en la revista «Lecturas», le gustaría contar con el apoyo de su familia.

«Si mi madre no vienen a mi debut, me quedaré muy triste. Merezco que esté conmigo», declaraba. Asegurana también que Isabel Pantoja está encantada con su canción: «Le ha encantado. Está muy contenta y orgullosa de mí. Su apoyo es muy importante. Es la única de la familia que la ha oído».