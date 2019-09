Irene Rosales rompe su silencio sobre la supuesta infidelidad de Kiko Rivera El matrimonio había intentado evadir las preguntas relacionadas con este tema

Irene Rosales y Kiko Rivera atraviesan el que podía ser uno de los momentos más complicados de su relación. Desde su salida de «Gran Hermano Dúo», la pareja se ha mostrado fuerte y unida, pero los continuos ataques de Chabelita Pantoja han terminado por situar su matrimonio en el ojo del huracán.

La semana pasada, sin ir más lejos, Kiko Hernández aseguraba en el plató de «Sálvame» que la hija de Isabel Pantoja habría estado chantajeando al Dj y su cuñada con hacer pública una supuesta infidelidad por parte de él. Una decisión que habría tomado a raíz del pasado cumpleaños de la tonadillera, cuando Kiko decidió invitar a Cantora a Omar Montes, ex de Isa: «Cuando ve que la situación con su hermano e Irene se complica, su único objetivo es que esta información llegue a un medio de comunicación, a cualquiera, pero que llegue para que lo saquen».

El matrimonio ha intentado evadir las preguntas relacionadas con este tema, pero Kiko no dudó en cargar directamente contra su hermana que, por su parte, tacha de falsas las palabras de Hernández. Irene Rosales, por su parte, se ha mantenido al margen de la polémica pero, por primera vez, ha hecho referencia a las informaciones que durante los últimos días han copado los titulares de la prensa del corazón.

«No voy a entrar en nada, las cosas están como están y ya está. Tiempo al tiempo. Me da muchísimo apuro porque sé que es vuestro trabajo pero nunca he entrado en nada de mi vida tan privada y no lo voy a hacer ahora. Estamos felices y enamorados, no hay más que vernos», decía a los reporteros de «Telecinco».