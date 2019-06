Isabel Jiménez da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero La peridista es una de las mejores amigas de la mujer de Íker Casillas

Isabel Jiménez y su marido, el ingeniero Alejandro Cruz, dieron hace tan solo dos meses la bienvenida a su primer hijo, Hugo. Y su vuelta al trabajo ha estado rodeado de polémica. Muchos de los usuarios criticaron en las redes sociales que la periodista de los informativos de Telecinco volviese tan pronto a su puesto de trabajo. «Estar ya de vuelta en el trabajo no es una decisión que yo haya tomado ahora ni en este momento tras ser madre... Yo llevo 14 años con Alejandro, y soy una persona que desde antes de presentar un informativo, desde que soy periodista, me encanta mi trabajo. Soy una persona superactiva y superinquieta, estoy siempre con mil cosas y mil proyectos y a mí meterme cuatro meses en casa con mi bebé...», dijo durante el brindis solidario de las bodegas Protos celebrado ayer en apoyo a la investigación de la diabetes, el primer acto público al que acudió tras su reciente maternidad.

«El bebé está fenomenal, que yo lo quiero igual, lo veo igual y lo disfruto igual, pero yo necesito estar activa. Es una decisión que yo tomé hace más de 10 años con mi marido hablando del día que fuéramos padres y ya acordamos compartir la baja. A mí me parece, según mi punto de vista, que tener yo la misma baja que mi marido es un signo de igualdad, y que él esté implicado como yo, al mismo nivel desde el primer momento. Él es tan padre como yo soy madre, somos padres los dos, es mi forma de ver la vida y mi forma de pensar desde hace muchísimos años. Cada uno es libre y, ante todo y por encima de todo, yo creo en la libertad de que cada uno lleve su vida, su maternidad y sus bajas y permisos maternales como quiera. Así que es una decisión que yo tomé hace mucho tiempo y por mi forma de ser es la que hay...», explicó.

¿Cómo estás así de impresionante tan solo dos meses después de dar a luz?

No he hecho nada en especial. Es verdad que me he cuidado mucho durante el embarazo, he estado muy activa, he trabajado hasta el último momento porque el embarazo me lo ha permitido… Engordé ocho o nueve kilos y eso es más fácil de perder. Hasta que no ha pasado la cuarentena no he hecho nada y llevo dos semanas, dos clases, de saber lo que es hacer un abdominal. Llámalo genética, no sé cómo explicarlo, no quiero que la gente me odie.

¿Cómo es tu niño?

Es precioso. Es rubito con ojos azules, como mis hermanos, es muy sonriente, es enorme, crece por momentos, buenísimo… estamos muy contentos. Esta semana está durmiendo siete y ocho horas seguidas por la noche, que se lo he dejado al padre y le digo: ‘te lo he dejado entrenadísimo, educadísimo, durmiendo por la noche’.

¿Y tú como te encuentras?

Estoy viviendo una etapa muy bonita, afrontando ser madre. Este niño nos permite hacer la vida que hacíamos antes, porque al pobre mío con dos meses ya nos lo hemos llevado a otro país, lo hemos llevado en avión a Almería, nos lo hemos llevado a fiestas de pueblo, nos lo hemos llevado a salir a comer, a cenar… intentamos, como él te lo permite, seguir haciendo el mismo tipo de vida.

¿Te ha hecho ilusión ver a tu hijo con los de Sara Carbonero?

Sí, además ellos me decían: 'tienes a Hugo dentro del pantalón'. Lucas todavía es muy pequeño, pero Martín siempre que lo ve lo da besitos y dice: ‘yo lo voy a cuidar’.

¿Por qué se llama Hugo?

No tenemos a nadie conocido que se llame así, pero de niñas nos gustaban más nombres y de niño queríamos un nombre corto y no lo teníamos claro y surgió Hugo, lo planteé yo, Álex al principio no estaba muy convencido porque él quería un Álex y al final pues fue Hugo.

¿Habrá un Álex?

Pues no sé si habrá un Álex porque yo eso de repetir nombres… pero hermano o hermana seguro que sí.

¿Cómo está Sara?

Yo la he visto muy animada y lo que ha dicho ella, operada con éxito y ahora a afrontar otra etapa y ya está.

¿Cómo ha sido pasar el finde con ella?

La cita en Navalacruz es ineludible. Desde hace años, todos los meses de mayo nos juntamos los amigos de Iker, los de Sara y nos lo pasamos muy bien. Ha sido como otros años, con su verbena, su música en la plaza del pueblo y disfrutando de aquella vida.

Decían que se habían mudado a Madrid por el tema de los médicos de Sara...

Se dicen muchas cosas, pero vamos, ni yo lo sé, ni yo creo que lo sepa nadie.

¿Cómo te ha afectado la noticia de la enfermedad de Sara?

Pues qué te voy a decir. Además el feedback que yo tengo de todo el mundo que la conoce y que no la conoce es que la tienen en su cabeza todo el día porque al final no te esperas que a una persona tan joven le pase algo así y justo después de lo de Iker, entonces bueno, imagínate yo que soy tan amiga de ellos.

Estuviste en el hospital con ella, también te fuiste a Oporto tras el infarto de Iker...

Los amigos tienen que estar para todo, para lo bueno y para lo malo.

Han dicho que los últimos informes médicos de Sara son favorables.

Sí, pero por encima de periodista y compañera vuestra tenéis que entender que soy amiga, entonces ya, hay que respetar lo que ella quiera contar en cada momento.

¿Iker está fuerte?

Sí, ahí está con los dos enanos.