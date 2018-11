Isabel Pantoja busca discográfica La tonadillera, que firmó por dos años por Universal, no ha conseguido renovar

Pilar Vidal

Actualizado: 03/11/2018 01:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isabel Pantoja (62 años) busca discográfica desde que hace unos días Universal decidiera no renovar su contrato tras haberse cumplido el plazo de dos años desde que produjeran «Hasta que se apague el sol», un disco y gira que arrancó el 10 de noviembre de 2016 con un concierto que la tonadillera ofreció en el Casino de Aranjuez. Fue en abril de aquel año cuando la compañía discográfica anunció el regreso de la cantante, una vez concluida su condena por su implicación en el caso Malaya. Ahora Isabel y su hermano Agustín, que es quien se encarga de sus contratos musicales, buscan sello discográfico. Al parecer ya han entablado conversaciones con Sony sin que este acercamiento haya dado aún sus frutos.

Tras la publicación de la exclusiva en la revista «Corazón», Isabel ha preferido no hacer comentarios al respecto, aunque algunos de sus más allegados han querido matizar este mismo viernes que el contrato de conciertos aún sigue en vigor con Universal y que, de hecho, tiene previsto llevar a cabo uno en breve, pero sin dar fechas ni lugar. Sin embargo, las informaciones que maneja «Corazón» apuntan a que la tonadillera no va a volver a tener de momento ninguna relación profesional con Universal -aunque esta no le ha cerrado las puertas- y que, en caso de ofrecer algún concierto, podría hacerlo a través de otros promotores porque así le resulta más beneficioso para ella.

El contrato que firmó con Universal le supuso grandes ventajas, entre ellas el alquiler de una vivienda en el madrileño barrio del Retiro, dos coches Volvo de alta gama, el todoterreno y el modelo ranchera que conduce en la actualidad y unos 100.000 euros por concierto. Unas citas musicales con las que reapareció ante sus fans agotando muchas de las plazas donde acudió a mover la bata de cola. Pero Pantoja lleva desde el 14 de enero sin subirse a un escenario, por lo que a la vista esta que no es nada rentable para la compañía musical.

Pedir perdón

La gira americana prevista para el pasado mes de febrero, con la que tenía que recalar en Miami y Puerto Rico, se tuvo que cancelar al serle denegado el visado por no querer arrepentirse por escrito del delito cometido en el pasado, tal y como le pedía en los trámites la embajada americana. Ahora falta por ver si de nuevo se sube a un escenario o, por el contrario, decide apostar por la tan comentada exclusiva televisiva que ya está negociando y que le reportaría un beneficio más rápido a corto plazo.

Pantoja nunca descansa. Ahora que ya ha arreglado los términos de su relación con su hija Chabelita, le toca arreglar su futuro profesional, algo para lo que aún confía en su hermano Agustín. Pantoja sabe que vende, pero el mundo discográfico ha cambiado y si no que se lo digan a Julio Iglesias o a Raphael, que aún siguen cantando por medio mundo. O a su hijo Kiko, que triunfó como DJ en Nueva York y ahora se lo disputan para que vuelva a deleitar al público americano en una nueva sesión por Acción de Gracias.