Jason Momoa, de «Juego de Tronos», duramente criticado por su físico

No cabe duda que el Jason Momoa (39), más conocido por su papel de Khal Drogo la serie «Juego de Tronos» o por protagonizar al superhéroe «Aquaman», tiene bien merecido el ser considerado uno de los hombres más atractivos del planeta. Sin embargo, son muchos los detractores de esta idea, quienes esta semana se han ensañado con el actor a raíz de la aparición de una serie de fotografías suyas en bañador.

Acompañado por su mujer, Lisa Bonet, la estrella de Hollywood se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en Venecia (Italia) cuando fue captado en traje de baño por los paparazis. Al ver las imágenes, muchos de sus seguidores expresaron decepción al comprobar que Momoa no presume de los mismos abdominales que el superhéroe acuático al que encarnó hace unos meses. «Me parece que no tiene los mismos músculos que Aquaman», ha escrito un fan en redes sociales. Mientras otros han añadido: «Tiene un cuerpo de padre, no de Aquaman» o «Oh, dios mio... ¿dónde están sus abdominales?».

Pero de entre todas las críticas hacia el físico del actor hawaiano, también han sido muchos los que han querido defenderle. «¿Sabéis que lleva muchísimo trabajo no solo conseguir el nivel de abdominales de Jason Momoa, Chris Hemsworth...sino también mantenerlo una vez que lo consigues? Como que tienes que trabajar casi todos los días. Tu rutina de entrenamiento y tu dieta tienen que ser súper estrictas», ha escrito una fan de Momoa en Twitter.

How is this a dad bod? Dad’s wish they have this bod. Put some damn respect on Jason Momoa’s name pic.twitter.com/DSaxvF6ajQ

Lo cierto es que Jason Momoa no ha descuidado su espectacular aspecto físico, sino que simplemente se puede percibir que no lleva su rutina de entrenamiento ni su dieta de manera tan estricta como cuando se encuentra en plena época de rodaje. Además, bien es sabido que la preparación para los personajes de superhéroes en Hollywood es una de las más durasy difíciles para los actores, además de que requiere un mantenimiento continuo. Algo que resulta muy complicado para cualquier persona a la larga.

Y'all do known it's a lot of work to not only get abs to show to the level that Jason Momoa & Chris Hemsworth, etc have, but to maintain those abs once you get them, right?? Like you've got to work on keeping them near every day. Your diet & fitness routines gotta be super solid