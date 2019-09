Javier Sánchez Santos: «No mendigo el cariño de Julio Iglesias» El joven ha concedido una entrevista después de que el cantante recurriese la sentencia del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia

Javier Sánchez Santos lleva años luchando por el reconocimiento de su padre y cuando creía que lo tenía, después de que un juez le diese la razón y le declarase hijo de Julio Iglesias, este último se resiste y decide recurrir la sentencia. El abogado del cantante ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, hecha pública el pasado 10 de julio.

La decisión del cantante, aunque ya esperada, ha disgustado enormemenete a Javier Sánchez Santos, que no entiende la resistencia que está oponiendo Julio Iglesias. «No mendigo cariño y el dinero es algo secundario, pero me gustaría conocer a la persona que me dio la vida», ha explicado en «Espejo público» el joven que, próximamente, se convertirá en padre.

Tiene la intención también de limpiar el nombre de su madre, María Edite Santos, que fue quien inició la lucha en los tribunales hace ya casi tres décadas. La madre reconoció incluso que llegó a pensar en quitarse del medio: «Pensé en quitarme de en medio, no podía más. Perdono, pero no olvido, durante el embarazo y todos estos años he pasado mucho».

Algo que su hijo no olvida, e intenta demostrar por todos los medios que decía la verdad para darle la satisfacción a su madre. «La han tachado de mentirosa», reconoce muy dolido Javier Sánchez Santos a la vez que asegura que su madre está nerviosa por el recurso de Julio Iglesias: «Ella ya vivió algo parecido en los años 90».

Y aclara: «No mendigo cariño, el dinero es algo colateral». Javier Sánchez Santos ha finalizado su intervención en el espacio de televisión asegurando que, si todo sale como espera, se cambiará su apellido por el de Iglesias.