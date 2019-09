Jesé desembarca en Lisboa con la modelo catalana Janira Barm El exdelantero madridista recala en el Sporting con la aureola de su vida desordenada

El ex madridista Jesé Rodríguez ya se deja notar en Lisboa, su nuevo destino para intentar redimirse sobre los terrenos de juego a sus 26 años. El jugador canario, que llegó a competir con Morata por un lugar en el once del equipo blanco, desembarca en el Sporting cedido por su actual club, el PSG, durante un año.

Y los círculos sociales de la capital portuguesa se hacen eco de que le acompaña su nueva «bomba», que no es otra que la modelo catalana Janira Barm. Esta joven rubia es su flamante novia, tal cual confirmó él mismo a través de las redes sociales hace poco más de un mes.

La carrera del delantero no se ha distinguido precisamente por su coherencia deportiva, y se planta en Portugal con la aureola de su afición a la juerga nocturna, en vista de que los escándalos le persiguen, paralelos a su pasión por la música más comercial en clave de reguetón.

«Los excesos y extravagancias de Jesé», advierten algunos medios portugueses ante su aterrizaje en el Estadio de Alvalade, donde el presidente, Frederico Varandas, ha confiado en él para ganar mordiente en una alineación donde apenas destaca el cotizado Bruno Fernandes. Se habla en Lisboa de los lujos que le gustan a este jugador errático, con un sueldo de seis millones de euros anuales en París, aunque la entidad portuguesa únicamente le va a pagar dos.

Tras alcanzar un acuerdo con el argentino Mauro Icardi, estaba claro que Rodríguez no tenía cabida en el PSG como compañero de Neymar, de modo que ahora le toca buscar casa en Lisboa o alrededores para desenvolverse en el equipo donde jugaban en su momento Figo y Cristiano Ronaldo. Janira Barm parece haberse convertido en su gran sustento, después de las turbulencias vividas con Aurah Ruiz y de las dificultades de salud de su pequeño Nyan.

Al difundirse que emprendería la «aventura lusa», la modelo colgó rápidamente una fotografía junto a su nueva pareja y añadió la imagen de los típicos pasteles de nata que tanto gustan a los turistas que sucumben a los encantos de Lisboa.

La directiva del Sporting confía en que el exintegrante del Real Madrid pueda centrarse en sus objetivos y ayude a los blanquiverdes a dar caza al sorprendente líder de la Liga en el país vecino: el recién ascendido Famalicao. «Tu hijo está en el hospital y tú cenando por ahí, de fiesta con tus amigos. Tu hijo lleva cuatro meses en la cama y tú hace más de mes y medio que no has ido a verle ni has querido saber nada él», declaró su antigua compañera sentimental en medio de una gran polémica.

De momento, Jesé ha de adaptarse a la Liga portuguesa, un campeonato donde está «muy orgulloso» de jugar, según dijo él mismo antes de provocar el delirio de su nueva afición al señalar: «Tengo un amigo llamado Cristiano Ronaldo que siempre me habló muy bien de este club». En algún que otro campo de fútbol, le llovían gritos llenos de palabras malintencionadas: «Que le pongan un cubata», tuvo que escuchar en Sevilla mientras defendía la camiseta del Betis.