Jesé Rodríguez pierde la batalla contra Aurah Ruiz: denegada su petición por la custodia temporal de Nyan El pequeño serguirá bajo los cuidados de sus abuelos maternos, al menos mientras su madre esté en «GH Vip»

ABC

Su enfrentamiento comenzó en Instagram, pero Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz no tardaron en llevarlo a los juzgados. Una mala relación en la que ella acusa al exfutbolista de no ocuparse de Nyan, el hijo que tienen en común, mientras él dice que es Aurah quien no le permite ver al pequeño, aquejado de una enfermedad rara desde su nacimiento.

Así las cosas, no era de extrañar que, como ocurrió, Aurah tuviera que salir en dos ocasiones de la casa de «GH Vip» para declarar ante el juez por las demandas interpuestas por su ex, en las que le acusa de dañar su honor. Y, entre tanta ida y vuelta, la canaria ya tiene su primera victoria.

La justicia ha denegado la petición del exfutbolista de la guarda y custodia temporal de Nyan, solicitada tras la entrada de Aurah en el concurso de Telecinco. En las redes sociales de la canaria, en manos ahora de sus amigas, han compartido la sentencia y celebran que el pequeño serguirá bajo los cuidados de sus abuelos maternos, al menos mientras su madre esté en el programa.

No parece que la relación entre Aurah y Jesé vaya a normalizarse en algun momento. Aunque la canaria está siendo discreta dentro del concurso y evita referirse a su ex, desde su ruptura no ha parado de publicar en su Instagram todos los pasos del deportista, echándole en cara que gaste cientos de euros en sus amigos pero no pase una pensión para su hijo.