Jessie J estalla contra los «haters» que se ríen de su tatuaje con un falta de ortografía La cantante ha expuesto que por más que se lo recuerden no se lo va a cambiar

La cantante Jessie J se hizo un tatuaje con 18 años para celebrar su mayoría de edad. Sin embargo, no sabía que aquello podría ser la causa de un problema 13 años después.

La artista decidió tatuarse unos versos de una de sus canciones, pero se lo escribió con una falta ortográfica. Durante años ha tenido que lidiar con aquellos que le recuerdan el error en su pierna una y otra vez. Pero, esta semana, harta de las críticas ha publicado una foto en «Instagram» en la que muestra ese tatuaje en su cadera. Junto a la instantánea ha explicado que ya está cansada de tantos comentarios haciéndose eco de este tema y que, por más que se lo digan, no se lo va cambiar.

La falta de ortografía radica en que en vez de la palabra «lose» –perder en español–, la cantante tiene tatuado «loose» –soltar, desatar en inglés–, de tal forma que su frase «No pierdas quien eres en el vaho de las estrellas» –«don't lose who you are in the blur of the stars», en inglés– estará para siempre en su piel como «No sueltes quien eres en el vaho de las estrellas»

La compositora ha decidido zanjar la polémica con el siguiente mensaje: «Sí, mi tatuaje dice ... ‘No sueltes quien eres en el vaho de las estrellas'; sí, son mis letras para la canción Who you are; sí, yo la escribí; sí, deletreé mal mi tatuaje; sí, lo repito, está mal escrito», y añade que se lo hizo en Essex, el lugar donde nació, y que allí el tatuador no le avisó, pero que únicamente se trata de un fallo de la edad, pues confiesa que con 18 años aún no sabía la diferencia entre «loose» y «lose». «Sí, es la razón por la que toda mi ropa me cubre la cintura; y sí, tengo las tetas pequeñas, no pierdas el tiempo diciéndome lo que veo todos los días», concluía la artista.