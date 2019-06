José Antonio Reyes La desolación de la ex de Reyes y madre de su primer hijo: «Ojalá todo fuera un mal sueño» Su esposa Noeli López no fue la única mujer en la vida del futbolista que quiso despedirse de él en redes sociales

ABC Madrid Actualizado: 04/06/2019 15:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La trágica vida familiar de la mujer de Reyes

José Antonio Reyes, jugador del Extremadura, murió el pasado fin de semana en un accidente de tráfico a los 35 años. El futbolista circulaba en un coche de alta gama por la autovía A-376, de Sevilla cuando el vehículo se salió de la calzada y posteriormente resultó incendiado. Entre las muestras de dolor se encontraba la de su mujer Noelia López, quien le dedicó una emotiva carta de despedida: «Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés. Ese día llegabas de un largo viaje y llegaste con quienes te daban vida, esa vida que ayer se nos fue. Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos. En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi», escribió en redes sociales.

Expareja y madre de su primer hijo

Sin embargo, Noelia no fue la única mujer en la vida del futbolista que quiso despedirse de él en redes sociales, su ex y madre de su primer hijo, Ana López, escribió también un mensaje de amor: «Hoy es un día muy triste para todos, sobre todo para nuestro hijo, le diste muchísimos consejos pero ninguno para superar tu pérdida tan pronto... En esta estación nos despedíamos cada vez que te ibas, pero felices esperando que volvieras y hoy vamos rumbo a tu Sevilla para despedirte desgraciadamente por última vez. Te vamos a querer y respetar siempre y jamás te vamos a olvidar. Fuiste, eres y serás el mejor padre que mi hijo pueda tener, lo importante de una familia no es vivir junta sino estar unida, gracias por regalarme lo mejor de la vida, nuestro hijo. Ojalá todo fuera un mal sueño...», agradeciendo también el apoyo que estaba recibiendo a través de sus perfiles en redes sociales.

Instagram