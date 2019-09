El juez declara en rebeldía a Samuel Eto'o Ante el silencio del futbolista en el caso de paternidad de la hija de Adileusa do Rosario, el magistrado ha decidido seguir adelante con el caso y programar el juicio para el próximo mes de febrero

Desde que el juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid admitiera a trámite en noviembre de 2018 la demanda de paternidad contra el futbolista Samuel Eto'o, el camerunés no se ha pronunciado sobre el tema. Ni si quiera se ha dado por aludido de cara a los juzgados, donde llevan intentando localizarle desde entonces. El escrito fue presentado por Erika —la hija de Adileusa «Dee Dee» do Rosario (Cabo Verde, 1980), quien mantuvo una relación con Eto'o a finales de 1998—, cuando cumplió la mayoría de edad.

La notificación de admisión de la demanda y la citación del juez le han sido enviadas a Eto'o a las oficinas del Qatar Sports Club, donde Eto'o jugaba hasta hace unos días, cuando anunció su retirada del mundo del fútbol a los 38 años. Al no obtener respuesta, Fernando Osuna, el abogado de Dee Dee, también han intentado localizarle a través de los equipos de fútbol anteriores donde el camerunés ha jugado, como el Real Madrid, el Chelsea y el Antalyaspor de Turquía. Incluso Osuna consiguió el pasado mes de abril que varios medios de Qatar publicaran la noticia de la demanda de paternidad, para que Eto'o no pudiera en ningún momento decir que no se había enterado de que había un proceso contra él en España.

Ante el silencio de Eto'o, que no ha recogido ninguna notificación o citación de las que se le han enviado desde el pasado mes de noviembre, el juez le ha declarado en rebeldía y ha señalado fecha de juicio para el caso de paternidad.

La vista tendrá lugar el próximo 3 de febrero de 2020. Esta decisión judicial se produce tras el juicio del pasado mes de julio, donde se establecieron unas medidas cautelares de 1.400 euros en concepto de alimentos, que Eto'o debe pagar a Erika hasta que tenga lugar el juicio. Esta cifra fue decretada por el juez al considerar que hay indicios suficientes para considerar que el futbolista es el padre de la niña. Para llegar a esta conclusión, se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por Dee Dee que demuestran la relación que mantuvo con Eto'o a finales de 1998.

Fuentes cercanas al caso, han asegurado a ABC que el futbolista de momento no le ha pasado a Erika la cantidad que decretó el juez. Por tanto, está incumpliendo las medidas cautelares. Según el artículo 227 del Código Penal, «el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos (...) en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticruatro meses». Eto'o de momento no ha pagado del mes de agosto, si en un mes no se ha puesto al corriente de los pagos, se le podrían abrir unas diligencias penales a través de un procedimiento abreviado, que podrían terminar con una sentencia condenatoria de prisión o multa, y el pago con responsabilidad civil de todo lo que debe.

Si tras la vista de febrero, la justicia le da razón a Dee Dee, Erika se convertirá en la séptima hija reconocida del futbolista camerunés, quien tiene tres hijos (Sienna, Lynn y Maelle) con su mujer, Georgette. Con la peluquera italiana Anna Barranca tiene otra hija, Annie. Y con Marian Pineda tiene un hijo que se llama Etienne. En el verano de 2018, Pineda declaró que Eto'o llevaba sin pasarle la pensión más de cinco meses.