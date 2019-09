Una juez obliga a Elena Tablada a eliminar a su hija de Instagram Lo que peor llevaba David Bisbal es que su expareja asociase las imágenes de su hija a marcas publicitarias

Después de meses de pelea, parece que la batalla legal que mantienen David Bisbal y Elena Tablada ha terminado. Recordemos que el almeriense demandó a la empresaria porque consideraba que hacía un uso indebido de la imagen de su única hija en común, Ella, en las redes sociales. Lo que peor llevaba el cantante es que su expareja asociase las imágenes de su hija a marcas publicitarias, que invadían su intimidad y honor.

La empresaria, al conocer la demanda declaró a la revista «¡HOLA!» que no entendía las acusaciones: «Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz». Pero la expareja se tuvo que ver las caras en los tribunales, concretamente el día siguiente del nacimiento del pequeño Matteo, el hijo del cantante con su actual mujer Rosanna Zanetti.

Ahora, tal y como informa la revista «Semana», una juez ha obligado a Elena Tablada a eliminar todas las publicaciones de su hija en redes sociales. Una decisión que la propia empresaria ha esmentido: «No sé quién ha filtrado esa información, pero, claro, siempre baila al ritmo de quien la filtra», asegruando que no le había llegado ninguna resolución con esa orden. Es por eso que la diseñadora se mantiene firme: «Las fotos están ahí y es mi hija».