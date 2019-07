Julio Iglesias se resiste a reconocer a Javier Sánchez El abogado del cantante recurrirá la sentencia que determina que es el padre de este valenciano de 43 años, basándose en la falta de pruebas y en la cosa juzgada

Javier Sánchez Santos es hijo biológico de Julio Iglesias. Así lo dictamina el fallo de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Trece de Valencia, que se conoció a las diez de la mañana del día de ayer: «Estimando la demanda formulada por D. Javier Sánchez Santos contra D. Julio Iglesias de la Cueva, debo declarar y declaro que el padre biológico del referido actor no es el Sr. Rafael Antonio Sánchez Sánchez, que figura como tal en la inscripción de nacimiento, y que lo es el Sr. Iglesias de la Cueva». Consciente de que solo ha ganado un primer asalto y que la defensa de Iglesias recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Valencia, Javier Sánchez expresó su alegría de forma comedida a través de su cuenta de Instagram con una imagen junto a su madre, la bailarina Maria Edite Santos. «Aquí la única persona que gana es mi madre. Yo, como siempre digo, no tengo nada que celebrar. Es un paso más y cada vez queda menos», afirmó este joven valenciano de 43 años, quien ya vio cómo su madre se enfrentó en 1992 a esta misma causa y, después de ganar en Primera Instancia, el caso dio un giro que dio la razón al cantante.

Más optimista se mostraba su abogado Fernando Osuna, quien estaba «contentísimo» con la resolución. «Que recurran lo que quieran. No le temo a nada porque científica y judicialmente ya tenemos la respuesta y es favorable», aseguró al otro lado del teléfono. Mientras tanto, en Castellón, el teléfono de Fernando Falomir, el abogado del cantante, no paraba de sonar. «Este fallo era una posibilidad que se había contemplado y ya se determinó que, si esto sucedía, se presentaría recurso», explicó. A la una del mediodía al letrado le había sido «imposible» hablar con su cliente, pero continúa afirmando que, aunque no se haya sometido a un test de paternidad, «el señor Iglesias no tiene absolutamente nada que esconder». «Es cierto que se podría haber hecho la prueba de ADN, pero es que estamos ante el cuarto procedimiento», apuntó Falomir. Por eso, en su escrito argumentará en primer lugar que esta cuestión ya se debatió y se juzgó en los 90 y, además, alegará que el juzgado ha considerado que ha habido una negativa de Iglesias que «por sí sola ha sido suficiente para estimar la demanda» y atribuirle la paternidad sin «ninguna prueba».

Fundamentos

Respecto a la cosa juzgada, el juez suspendió la primera vista del juicio (que tuvo lugar el pasado 30 de mayo) para resolver esta cuestión, algo que tanto el Ministerio Fiscal como Falomir habían argumentado previamente. A través de un auto ante el que no cabía recurso directo, el juez resolvió que no era una cosa juzgada y emplazó a las partes a continuar con el juicio, cuya vista tuvo lugar la semana pasada. Ahora, ya con la sentencia, tanto Falomir como la Fiscalía recurrirán la cuestión de cosa juzgada.

«La fiscal dijo en el juicio que, como el juez rechazaba que fuera cosa juzgada, iba a entrar en el fondo del asunto y apoyó la filiación y atacó a Julio Iglesias, por lo que ahora no tiene ningún sentido que vaya a recurrir», aseguró Osuna. La postura de la Fiscalía no es otra que mantenerse coherente con lo que alegó antes de entrar al fondo del asunto: que el juicio no debía celebrarse porque era cosa juzgada. Falomir insistirá en este aspecto porque, si consigue que se considere cosa juzgada, el caso terminará y no hará falta que Iglesias se someta a una prueba de ADN. Si el caso continúa, el abogado mantiene que su cliente no pondrá ningún impedimento a realizarse el test.

De momento el juez ha tenido en cuenta la negativa de Iglesias a realizarse la prueba de ADN y el «evidentísimo parecido físico» que existe entre Sánchez y el cantante. También ha argumentado el tesón del valenciano y su madre en los tribunales durante los últimos 30 años y todos los detalles que aportó Edite Santos la semana pasada sobre «la pertenencia, ubicación y distribución interior del chalet» donde Iglesias se alojó durante los días que estuvo en Sant Feliu de Guíxols. En el escrito resalta el hecho de que Sánchez naciera el 19 de abril de 1976, cuando las fotografías que publicó un medio francés -donde aparecen Edite Santos y Julio Iglesias en la sala de fiestas «Las Vegas»- están fechadas el 19 de julio de 1975.

La primera semana de septiembre se presentarán los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. Será entonces cuando comenzará el segundo asalto entre Sánchez e Iglesias.