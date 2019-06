Julio Ruz se somente a un implante de pelo: «Nunca he tenido problemas con las chicas» La expareja de María Jesús Ruiz ha permitido que una revista le acompañe durante todo el proceso

ABC Madrid Actualizado: 18/06/2019 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco se ha hablado de Julio Ruz desde que fuese expulsado de manera disciplinaria tras un altercado que protagonizó con a su expareja, María Jesús Ruiz, que la agarró y, sin dejarla escapar, le dijo frases como «Me estás haciendo daño». «De repente, estábamos bien. Pero de un día para otro, me dejó de hablar. No me daba ninguna explicación. En otras circunstancias lo hubiera dejado pasar. Pero claro, estamos todo el día ahí metidos y todo se ve diferente», expresó Julio durante su primera entrevista tras su expulsión.

Julio Ruz y María Jesús Ruiz - Gtres

Esta semana, la revista «¡Qué me dices!» ha publicado unas imágenes del empresario completamente rapado tras someterse a un injerto capilar, pues recordemos que previamente a su cambio de imagen, el rasurado total es necesario para poder añadir los microinjertos capilares. Al contrario de la mayoría de gente que opta por viajar hasta Turquía -la nueva meca del trasplante capilar y donde la presencia de cabezas rapadas y parcialmente vendadas es un habitual-, Julio Ruz ha optado por la Clínica Livet, de Madrid.

El empresario ha concedido un amplio reportaje en el que la revista le acompaña durante todo el proceso quirúrgico y donde después ofreció una entrevista: «La verdad es que no tenía ningún complejo con el tema del pelo, pero en un par de ocasiones me he puesto pelo y me ha gustado el resultado», aseguró durante la entrevista. «Cualquiera que me conozca sabe que yo la autoestima la tengo muy alta, no tengo esos problemas. Pero siempre viene bien un cambio, no estancarse y, si es para mejor, pues perfecto».

Además, Julio Ruz comentó sus primeras impresiones tras la operación estética: «Fue muy larga pero el resultado ha sido fantástico», y añadió: «Yo tenía fobia a los pinchazos pero los he llevado muy bien». Aunque aseguró que «nunca he tenido problemas con las chicas», el empresario ha decidido hacerse el injerto capilar porque «quiero verme bien».