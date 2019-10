Kanye West se convierte al cristianismo y repudia la ropa sexy de su mujer, Kim Kardashian Ambos protagonizaron una discusión durante el último episodio de «Keeping Up With The Kardashians»

La vida de Kanye West está cambiando. El marido de Kim Kardashian lleva meses centrado en su faceta más espiritual, incluso su próximo disco está compuesto de canciones sobre la religión. Además hace unos días, el rapero anunció que se había convertido al cristianismo.

«Quiero que sepáis que no estoy aquí para entretened, estoy aquí para expandir el gospel. Perdonadme si no pronuncio bien algo. Soy un converso reciente. Eso significa que he sido salvado», decía ante cientos de seguidores. Ahora que profesa el cristianismo, Kanye West ha confesado sentirse incómodo con la ropa sexy y ajustada de su mujer. Así se pudo ver anoche en el nuevo capítulo emitido en Estados Unidos de «Keeping Up With The Kardashians». Concretamente habló de lo poco que le gustaba el vestido que lució su mujer en la Gala Met.

«Siento que acabo de completar una transición en la que he pasado de ser un rapero que mira a todas las mujeres a ser un hombre que mira a su mujer y se pregunta por qué necesita ella ir enseñando su cuerpo de esa manera a todo el mundo», dijo Kanye West durante el episodio.

Y proseguía: «Antes no me daba cuenta de lo mucho que eso afectaba a mi alma y a mi espíritu como hombre casado y como padre de cuatro hijos. Para mí, el corsé es ropa interior. ¿Para quién es sexy una prenda así?». Unas palabras que enfadaron mucho a Kim Kardashian, que no entendía cómo su marido le decía eso.

«Tú sabes que anoche tuve un ataque de ansiedad y que lo último que necesito ahora es más energía negativa a mi alrededor porque no te gusta que lleve vestidos tan ajustados», le contestó Kim Kardashian. «Pero eres mi mujer y me afecta cuando sales demasiado sexy en las fotos», le replicaba el rapero.

Y finaliza Kim Kardashian: «Tú me ayudaste desde el principio a construir esta imagen de persona sexy y segura. Y solo porque ahora mismo estés en un viaje espiritual que te está transformando como persona no significa que yo tenga que estar en el mismo lugar contigo».