Khoudia Diop: de sufrir acoso por su color de piel a triunfar como modelo La maniquí destaca por su oscura tez, por la que fue criticada en numerosas ocasiones

La «Diosa Melaniin» es el nombre por el que Khoudia Diop se llama así misma. Una modelo que ha luchado 19 años contra la intimidación por su tez oscura. Ahora, ella presume de piel y color, orgullosa de ser diferente a las demás.

La joven comenzó a destacar tras su participación con The Colored Girl, una camapaña para promover la diversidad en la que las imágenes de Diop se hicieron virales. Así, como modelo, dejando huella en París antes de cambiar su vida a Nueva York y su inesperada fama en cuestión de días, su cuenta de Instagram ascendió de 300 a 350.000, una clara la señal de que la campaña había dado sus frutos.

En una entrevista con la «CNN Style», la modelo se ha confesado acerca de la vergüenza que le daba su cuerpo y el racismo del que fue víctima en su niñez: «Aunque mi tez es bastante común en Senegal y en muchas partes de África, se metieron conmigo por mi piel oscura. Pero la burla y perder mi autoestima eventualmente terminó inspirándome para ser una mejor persona».

La agencia de The Colored Girl fue un lugar en el que resguardarse y comenzar una nueva vida: «Los cofundadores, Victory y Tori, me contactaron por primera vez a través de las redes sociales y me pidieron que participara en su nueva campaña 'Rebirth'». (...) Compartimos un objetivo conjunto: inspirar, empoderar y elevar a las mujeres de color en todo el mundo, y me emocioné cuando me pidieron que fuera parte de algo tan positivo». Sin embargo, Diop sigue pensando en que la industria de «la mayoría de la industria de la moda no ha aceptado completamente la idea de la diversidad, y la mayoría del mundo de la moda está dirigida por personas que se adhieren a ciertos ideales de belleza restrictivos». Por ello ha querido mandar un mensaje a todas aquellas mujeres que no son felices con su físico, tez o forma: «Todas las mujeres deben sentirse seguras de la piel en la que se encuentran: todas son hermosas a su manera y la clave es darse cuenta de eso y celebrarlo».

Finalmente, la modelo ha querido dar su definición de belleza tal y como ella ve y piensa que es: «La belleza no es lo que está afuera, es quién eres. Lo que hay dentro es tu verdadera esencia, y la belleza viene de adentro. Es pura energía».