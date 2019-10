Kiko Hernández, preocupado por cómo afectará su enfermedad al futuro de sus hijas El colaborador siempre ha intentado mantener a las pequeñas alejadas de los focos

ABC Madrid Actualizado: 21/10/2019 11:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kiko Hernández fue padre de mellizas, Jimena y Abril, en 2017 a través de gestación subrogada. Desde entonces ha intentado mantener a las pequeñas alejadas de los focos y por ello ha decidido tomar una drástica decisión que garantice su privacidad y seguridad.

El pasado mes de mayo, el colaborador de «Sálvame» emitió un comunicado a través de sus abogados dirigido a los medios de comunicación en el que ratificaba sus deseos de proteger a las mellizas «frente a cualquier intromisión en sus derechos fundamentales, a su imagen personal y familiar y a su honor». En el documento sostiene que las hijas de Hernández tienen el «mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente de que su padre sea una persona conocida en los medios por su trayectoria profesional. D. Kiko Hernández no va a permitir ningún tipo de seguimiento ni acoso, ni persecución de reporteros o fotógrafos cuando esté acompañado de sus hijas». De esta forma, solicita que no se divulguen imágenes de sus hijas, ni si quiera pixeladas, o se llevarán a cabo acciones legales.

La semana pasada, Hernández concedió una entrevista a «Diez Minutos» en la que se sinceró sobre la artritis psoriásica que padece -una enfermedad que causa dolores e inflamación en las extremidades y que en un futuro podría llevarle a utilizar una prótesis para poder hacer vida normal-. «No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo los dedos casi inmóviles por este mismo motivo. Me da pavor que se me caiga una de mis hijas», confesó.