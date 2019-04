Kiko Matamoros: «No le voy a dejar ni un duro a Makoke. Lleva 20 años viviendo a mi costa» Desde que salió a la luz la separación, las informaciones sobre infidelidades, resentimientos y engaños no han cesado

ABC Madrid Actualizado: 03/04/2019 14:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hace muchos meses eran una de las parejas más estables del panorama televisivo, con más de dos décadas a sus espaldas de relación y una hija en común: Anita Matamoros. Pero la idílica relación que aparentemente mantenían no era tal. Desde que salió a la luz la separación de Kiko Matamoros y Makoke, las informaciones sobre infidelidades, resentimientos y engaños no han cesado. Unas informaciones que se han sumado a las numerosas entrevistas y declaraciones que ambos han protagonizado para «romper su silencio».

Y esta semana le toca a Kiko. El colaborador ha concedido una exclusiva en la revista «Diez Minutos» en la que asegura que no va a dar «ni un duro» a su ex: «Makoke y su hijo no van a vivir de mis 20 años de trabajo», confesando que ya lo hicieron durante su relación: «El dinero que ahora me reclama Hacienda -un millón de euros-, se lo han gastado ellos en viajes, casas, coches...» e incluso «Javier Tudela metió a su novia a vivir en mi casa durante tres años». «Le he dicho a mi abogado que me pida reunión y esta semana tengo cita con la Agencia Tributaria en la que yo mismo declaro que es una ocultación de bienes».

Parece que el colaborador va a por todas en temas judiciales y no va a consentir que su ex se aproveche más de su fortuna: «Yo me he partido los cuernos toda mi vida para que me falten al respeto». Asegura que la relación son su ex a día de hoy es nula: « No tengo ningún trato con ella. Le mandé un mensaje el otro día para decirle que no me voy a comer mi deuda y que voy a ir a Hacienda a decir que es un bien mío al igual que suyo», a lo que le contestó que si estaba loco. «Sí, estoy loco, pero de mí no os vais a reír», respondió él.