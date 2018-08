Sálvame Kiko Matamoros: «Yo no he llegado a ningún trato con la revista por la boda de mi hijo» El colaborador se ha sometido a las preguntas de sus compañeros de «Sálvame» y ha negado las acusaciones de su hijo

ABC

Madrid Actualizado: 08/08/2018 17:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kiko Matamoros se ha sentado esta tarde en el centro del plató del programa de «Sálvame» para dar respuesta a las preguntas de sus compañeros sobre las duras declaraciones que dio su hijo Diego en «Sábado Deluxe».

El pasado sábado, Diego aseguró que su padre Kiko Matamoros había cobrado un caché de 16.000 euros en la revista «Lecturas» por acudir a la boda y hacerse una foto con Marian Flores, su exmujer.

Kiko ha declarado la falsedad de estas acusaciones y que en ningún momento se ha puesto en contacto con la revista. «Supongo que esas acusaciones no se las habrá inventado mi hijo, alguien se lo habrá dicho», comentaba el colaborador.

Tras la acusación de buscar la foto con su exmujer para publicarla en la revista y poder cobrarla, Kiko ha respondido que en ningún momento buscó la foto, simplemente saludó a Marian por respeto a sus hijos y por ser la madre de sus hijos.

Mila Ximénez echando un capote a Kiko Matamoros informaba: «La revista me asegura que todos los pagos que hacen llevan su correspondiente factura», a lo que añadió Mila otro mensaje en el que la publicación afirmaba no tener ninguna factura con Kiko Matamoros en este enlace y por tanto no ha habido ningún tipo de cobro.

Durante la entrevista, el representante de Diego Matamoros, acusado por el propio Kiko de ser el culpable de querer sentarle con su exmujer, ha entrado en contacto con el programa por teléfono negando este hecho.