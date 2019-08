Kiko Rivera deja plantados a sus fans por una supuesta amenaza El hijo de Isabel Pantoja ha suspendido a última hora su actuación de las fiestas de Tuilla (Asturias)

Kiko Rivera lleva varios años desarrollando su faceta como DJ. Sin embargo, desde el comienzo de su trayectoria musical ha tenido que afrontar alguna que otra polémica. El último bache con el que ha tenido lidiar es la cancelación de su concierto de las fiestas de Tuilla (Asturias).

El hijo de Isabel Pantoja, que se encuentra en uno de sus mejores momentos como artista, suspendió a última hora uno de los conciertos que tenía programados. El motivo que habría llevado a Rivera a tomar esta decisión se debe a que recibió una amenaza que le llevó a cancelar su actuación, según asegura «El Comercio».

Tal y como expone el medio citado, a su llegado al aparcamiento, el DJ y su equipo se encontraron un vehículo mal aparcado que bloqueaba la entrada. Una vez apareció el conductor del coche mal estacionado, el hermano de Isa Pantoja protagonizó un enfrentamiento verbal con el propietario del automóvil, quien supuestamente le hizo una amenaza.

Tras conocerse la noticia, muchos de los seguidores de Rivera expresaron su malestar con él. «De vergüenza lo de anoche en Tuilla (Asturias) excusas baratas para aguantar allí a la gente para acabar anulando sin dar ninguna explicación», escribió en sus redes sociales uno de los asistentes que no pudo disfrutar del concierto.

Por el momento, Kiko Rivera ha preferido mantenerse al margen y no pronunciarse sobre la nueva polémica en la que se ha visto envuelto. Los organizadores del evento, por su parte, sí que han dado su punto de vista sobre los sucedido a «El Comercio»: «No pensamos pagarle por una actuación que no realizó».