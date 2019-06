Lara Álvarez sufre un duro varapalo sentimental desde «Supervivientes» La presentadora ha terminado su noviazgo con Dani Miralles, quien fuera su profesor de baile

A finales del mes de enero se conocía la nueva relación de la periodista Lara Álvarez y el bailarín Dani Miralles. Al principio todo parecía indicar que únicamente eran alumna y profesor de baile, sin embargo con el paso del tiempo y las fotografías que publicaba la pareja en sus redes sociales, se acabó confirman que su relación iba más allá de la amistad. A esto se le sumó la exclusiva que publicó la revista «Semana» con unas instantáneas de la pareja paseando en una actitud muy cariñosa.

Ya han pasado unos meses y la presentadora, que se encuentra inmersa en su experiencia en Honduras, podría haber puesto punto y final a su relación, pues hace tan solo unas semanas Lara dejó de seguir al bailarín en Instagram, quien posteriormente hizo lo mismo. Además, la prueba definitiva de esta ruptura sería que Dani no la felicitó el pasado 29 de mayo por su cumpleaños ni siquiera le dio «like» a la foto que subió la periodista dando la bienvenida a los 33 años.

Lara siempre se ha caracterizado por su alegría, pero en esta última edición de «Supervivientes» han sido muchos los que han percibido un cambio en su ánimo y actitud. Muchos espectadores creen que no está atravesado uno de sus mejores momentos y así lo han hecho saber a través de sus redes sociales. «Guapisima, te veo algo apagada esta edición, con la ilusión que tienes siempre por este formato. Creo que todos sabemos por lo que es, no es la mejor edición respecto a los concursantes, pero me da pena verte sin esa alegría que te caracteriza», escribía uno de sus seguidores. «Ayer Lara estaba rara, algo le pasaba, no tenía ese brillo en la cara que siempre tiene. Pase lo que pase siempre, que tú lo vales», comentaba otro.

En la primera gala de esta edición, la asturiana cambió el tono agradable y dulce que le caracteriza por uno mucho más serio: «Yo soy la que dice las órdenes, yo soy la que dice los resultados y yo soy la que dice las trampas, ¿claro? pues se acabó». Sin embargo, al margen de lo que ocurre en la isla y los problemas con los concursantes, su cambio de actitud también podría deberse a la ruptura con el bailarín.