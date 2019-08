Laurent de Bélgica se sincera sobre su relación con su hermano, el rey Felipe El príncipe ha roto su silencio en una entrevista en la que habla sobre sus últimas polémicas y su difícil infancia

Hace tan solo un mes, Laurent de Bélgica copó varios titulares por su actitud, bastante reprochable, durante el desfile de la Fiesta Nacional, en el que demostró que la ceremonia poco le importaba. Primero, el príncipe decidió hablar por teléfono durante aproximadamente dos minutos ante la perplejidad del palco y del rey Felipe y Matilde, que le miraban atónitos. Tras la llamada continuó curioseando cosas en su teléfono mientras transcurría el desfile. Ni siquiera la llamada de atención de su mujer, la princesa Claire de Bélgica, fue suficiente para él. No contento con eso, Laurent de Bélgica decidió no levantarse a saludar a la que fue doctora del rey Alberto II ni a algunos de los políticos que asistieron al desfile.

No era su primera tormenta mediática. En 2018, el Parlamento le castigó -por 93 votos contra 23- con una bajada de su dotación anual del 15%, es decir, 46.000 euros menos. ¿La razón? Participar, con el uniforme militar, en una recepción en la embajada china en julio de 2017 sin la autorización requerida del Gobierno.

Quizá por todo ello, Laurent de Bélgica haya decidido ahora romper su silencio para hablar de todas sus polémicas y de su relación con su hermano, el rey Felipe. Durante la entrevista que ha concedido al periodista Simon Marks, el royal no ha dudado en confesar que el trato de sus padres a su hermano no fue el mismo que recibió él. «Los niños no entienden eso. Si tienes un hermano mayor y ves que lo tratan de manera diferente, te haces muchas preguntas», confiesa sin pudor, mostrando su malestar.

Laurent de Bélgica también cuenta las dificultades que durante su etapa escolar. Sufrió acoso por ser disléxico, lo que le llevó a pasar por momentos muy difíciles. Su vida como príncipe tampoco le ha resultado fácil. No es la primera vez que reconoce que está «harto» de serlo.