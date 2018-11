Así es Lourdes León, la hija problemática de Madonna Su padre tuvo que intervenir en la relación de madre e hija pues Madonna no aprobaba que Lourdes fumase ni que gastase en exceso con sus tarjetas de crédito

Nacida de la relación de Madonna con el entrenador Carlos León, Lourdes (22 años) guarda un gran parecido con su madre cuando tenía esa edad –como sus espectaculares cejas, dos brochazos interminables– y parece tener la misma ambición. Es alumna de artes escénicas de la Universidad de Michigan –la misma a la que fue su madre–, canta, baila, ha diseñado líneas de moda y escrito un libro –ambos en colaboración con su madre– y llegó a debutar como imagen de Stella McCartney.

Pese a que los cuatro hijos de Madonna (sus hijos biológicos Lourdes y Rocco, y sus dos hijos adoptivos, David Banda y Merci James) no comparten padres, la cantante ha conseguido que los hermanos tengan muy buena relación entre ellos.

Independencia

Con tan solo 16 años, Lourdes María Ciccone León decidió dejar la casa materna y marcharse a un dormitorio en la universidad, donde esperaba tomar las riendas de su vida lejos de las estrictas y algo extravagantes reglas de su madre.

En realidad Lourdes no solo quería empezar su carrera y su futuro en Hollywood, sino que estaba deseando conseguir su independencia. La relación entre la joven y la «chica material» nunca fue fácil, algo que suele ocurrir entre todas las madres y sus hijas adolescentes. Pero es que en el caso de Lourdes, su madre no quería que trabajase en Hollywood hasta que terminase la universidad, mientras que ella deseaba con ansia empezar a trabajar en el cine y en la televisión donde no hacía más que recibir ofertas. La joven aspiraba además a su independencia económica pues ella tiene su propia linea de ropa, Material Girl, con la que inició una expansión internacional. «Lourdes esta deseando irse de casa, lo tiene todo planeado. No aguanta a Madonna y es feliz cuando su madre se va de gira», confesó una amiga de la joven.

Durante su época más difícil como adolescente, su padre tuvo que intervenir en la relación de madre e hija pues Madonna no aprobaba que Lourdes fumase ni que gastase en exceso con sus tarjetas de crédito. Carlos León, es el único que puede hacerla entrar en razón.

Pocos años después, «Lola» –como se conoce a Lourdes León– acudió con vaqueros agujereados, un top-joya, micro-gafas en la punta de la nariz y... sin depilar, para su debut en la pasarela. Eligió entonces una marca que apuesta por la diversidad, Gypsy Sport. La primogénita de Madonna desfiló de esta guisa en la Semana de la Moda de Nueva York junto a modelos de múltiples edades y tallas. Como su madre, lo convencional no va con ella.

Pornhub

Con tan solo 20 años, la joven fue pillada en una fiesta organizada por Pornhub que incluía strippers. La celebración tuvo lugar en la ciudad de los rascacielos. Durante el evento se mostró a los asistentes la colección de ropa de edición limitada que la web de pornografía había creado en colaboración con la revista Richardson.

Desde ese momento fue relacionada con el lado más sensual de la moda. Cuando tenía 13 años, se involucró en una colección llamada Material Girl, que estaba inspirada en el estilo de su madre en los años 80, por lo que los críticos la calificaron de poco apropiada para la adolescente.

No sorprendió demasiado esta noticia, ya que la joven había protagonizado más de una portada por haber sido pillada fumando a la temprana edad de 15 años o bebiendo cerveza durante un concierto de su madre. Ha heredado esa actividad rebelde de su madre, al igual que su interés por la moda y las fiestas salvajes.

En una entrevista en el programa de televisión «The Jonathan Ross Show», la propia Madonna confesaba: «Sólo le pido a mi hija que tome decisiones inteligentes y que haga las cosas con moderación... y que no mezcle [las drogas] con alcohol. No voy a decir 'no, no lo hagas', porque sería absurdo. E injusto. Yo lo hice».