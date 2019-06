Los 50 años de Mar Flores: una vida de éxitos profesionales y polémicas amorosas La exmodelo y actriz española celebraba su gran día con una fiesta sorpresa en Londres, organizada por su actual pareja

ABC Madrid Actualizado: 11/06/2019 20:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exmodelo Mar Flores celebra sus 50 años con una fiesta sorpresa en Londres organizada por su actual pareja, el empresario mexicano Elías Sacal, con el que mantiene una intermitente relación desde 2016. Annabel's fue el club londinense elegido para la celebración, un lugar de ensueño que conquistó el corazón de Mar.

De entre todas las felicitaciones que la exmodelo ha recibido a lo largo del día, la que más destaca es la de su sobrina Laura Matamoros. La influencer ha escogido una foto antigua en la que aparece su tía con su hijo mayor Carlo Costanzia entre sus brazos.

Mar Flores y Carlo Consanzia

En cuanto a la fiesta, Elías no escatimó en gastos. La decoración, el menú y la sala estaban llenos de glamour, con unas paredes repletas de flores con las que el anfitrión quiso homenajear al apellido de Mar. Los regalos tampoco se quedaron cortos: unas gafas de sol de Dior, unos stilettos de Prada, un frasco de colonia de la marca Chanel y un bolso de Fendi.

Medio siglo de éxitos

La exmodelo celebra hoy medio siglo de una vida que ha llenado páginas y páginas del papel couché. Se inició en el mundo de la moda en el año en 1989 tras conseguir el premio al Rostro de los 90, por la revista «Elle». Su repentina fama la llevó a Milán, donde desfiló para diseñadores de la talla de Giorgio Armani y Gai Mattiolo, debutando también en España en la pasarela Cibeles y Gaudí. A lo largo de su carrera profesional ha firmado con marcas de lujo como Caramelo, Cacharel, La Perla, Montblanc, Multiopticas, Solmayor, y también fichó como protagonista del famoso spot navideño de Freixenet. Además, Mar Flores a protagonizado en numerosas ocasiones algunas de las portadas de revistas con más caché del panorama nacional como «Elle», «Marie Claire», «Dunia», o «Man», entre otras. En 1991 dio el salto a la pequeña pantalla donde debutó por primera vez en televisión como colaboradora de los programas «Vip Noche» y «Bellezas en la Nieve» de «Telecinco». También participó en series como «Canguros», «Ada Madrina» o «El Secreto». Tras su éxito por televisión, la modelo dio el paso a la gran pantalla protagonizando «Resultado Final», junto a Juan Antonio Bardem y un año más tarde «La Vuelta del Coyote», del director español Mario Camus. Su última gran participación cinematográfica fue con un papel protagonistas en la película «Los años desnudos».

La cara oculta

En cuanto a su vida amorosa, la exactriz ha protagonizado un gran número de polémicas con sus escarceos amorosos. Como novia de Cayetano Martínez de Irujo, se enfrentó a su familia para conseguir pasear de su mano en la boda de la hermana pequeña de este, Eugenia Martínez de Irujo, con el torero Franciso Rivera.

Uno de los escándalos más recordados ocurrió en 1999, cuando la revista «Interviú» publicó unas imágenes de la exmodelo con Alessandro Lecquio en la cama, mientras mantenía una relación estable con el entonces presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Fernando Fernández Tapias. Dicha publicación derribó su relación con el aristócrata de la Casa de Alba y afectó gravemente a su profesión y su salud durante años.

Durante 15 años, Mar Flores logró situarse en un segundo plano, desde donde disfrutó de una vida tranquila con su entonces marido, Javier Merino, y sus cuatro hijos. En 2016 está relación tocó fondo y la exmodelo eligió la revista «¡Hola!» para desvelar todos los detalles de su ruptura: «Él ha tomado la decisión de separarnos ahora, yo la respeto y la asumo», explicó. Una publicación que dio mucho que hablar por lo que decidió volver a retirarse del foco mediático durante un tiempo, hasta el lanzamiento de su propia marca «Mar Flores Madrid (MFM)», en el año 2010.

Relación intermitente

Su vida personal nunca ha pasado desapercibida. Sus imágenes en familia no han dejado de inundar las portadas y programas del corazón, donde actualmente aparece disfrutando de las e scapadas por las capitales mas glamurosas del mundo que realiza junto a su actual pareja Elías Sacal.

Pero esta relación ha tenido sus pausas. En 2017, la pareja continuaba feliz como podía apreciarse en las fotos en las que se les veía paseando por la capital o visitando el Palacio Real. Sin embargo, la felicidad acabó pronto. En mayo llegó la primera de las rupturas debido a la distancia que separaba a la pareja, según informó Elías a la revista «¡Hola! Mexico»: el empresario vivía en Mexico y Mar en España. Ambos pudieron disfrutar de unos días de soltería ya que la separación fue efímera y a las dos semanas las pareja se dio una segunda oportunidad.

A partir de este punto, la relación parecía estable tal y como se pudo ver en la faena de Enrique Ponce en la Monumental de México donde la pareja disfrutaba entre sonrisas y miradas de complicidad. La segunda ruptura llegó un poco más en llegar. A los diez meses, en marzo de 2018, se volvía a confirmar el punto final según la revista «¡Hola!». «Soy la mujer que quiero ser y tengo la vida que he elegido. Me miro al espejo y veo una mujer fuerte y valiente que sabe lo que no quiere».

Y tras un tiempo de relax, la exmodelo y el empresario coincidieron en la boda de una amiga en Saint-Tropez, la Costa Azul francesa. Este acontecimiento originó un nuevo acercamiento. Mar Flores y su ex navegaban juntos por el Mediterráneo, viajaron juntos a la isla italiana de Capri, practicaron deportes nauticos en pareja y disfrutaban de la gastronomia del lugar.

Mar Flores y Elías Sacal de vacaciones - GTRES

Con todos estos encuentros la pareja intentó despistar a la prensa, pero en enero de 2019 se confirmó la nueva oportunidad. Tras un viaje en pareja al Caribe ambos disfrutraron del sol y la tranquilidad hasta que el tercer bache llegó a su relación. De nuevo la soltería les duró poco y la pareja quiso darse una tercera oportunidad.