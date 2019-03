GH Dúo Maite Galdeano no sufre depresión: el verdadero motivo por el que no acudió a recibir a su hija Esta no es la primera vez que la madre de Sofía Suescun genera polémica en torno a su estado de salud

ABC Madrid Actualizado: 29/03/2019 14:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Noticias relacionadas Maite Galdeano desafía a los que exigen la retirada de su pensión de invalidez Durante la gala de anoche de «GH Dúo», Sofía Suescun volvió a ser expulsada por segunda vez del «reality», sin embargo su madre, Maite Galdeano, no acudió a recibirla a plató, una decisión que preocupó mucho a la audiencia. En su lugar, su hermano Cristian ocupaba el sillón de la televisiva para abrazar a la concursante a su salida de la casa de Guadalix. ¿El motivo? «Está pasándolo muy mal. Está con depresiones, está en cama. Es un tema muy delicado», aseguraba su hijo pidiendo respeto por su madre. Sin embargo, esta versión no es del todo real pues, según ha desvelado esta mañana la revista «Lecturas», Maite se ha vuelto a someter a una operación estética y debido a las secuelas físicas que le han provocado su paso por quirófano, la madre más famosa de la televisión ha preferido no exponerse. Esta no es la primera vez que Maite genera polémica en torno a su salud. Recordemos que hace menos de un mes, la madre de Sofía fue objeto de críticas tras bailar flamenco con unos tacones de infarto en el plató de Telecinco. Algo que no gustó nada a los usuarios de la red social que la acusaban de fingir su fibromialgia para conseguir una pensión de invalidez: «Está estafando a los españoles», «Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano la invalidez absoluta por fibromialgia y una pensión de 1.100€ mensuales que pagamos los Españoles» fueron algunos de los comentarios que se podían leer en redes sociales. Temas Telecinco

Sálvame

Gran Hermano VIP