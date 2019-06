Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete: «Mi padre se ha ido sin decirme si me quiere» La colaboradora televisiva no ha apoyado la decisión de su hijo de conceder una entrevista

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y Chiquetete, siempre ha tratado de mantenerse al margen del foco mediático y más desde que comenzó a desarrollar su trayectoria musical.

Sin embargo, el pasado sábado, el hijo de la colaboradora de «Sálvame» decidió acudir al programa «Sábado Deluxe» para contar algunos momentos de su vida y confesar cómo se siente tras la muerte de su padre, pues hay que recordar que el joven dejó de tener relación con su padre cuando cumplió seis años.

Seis meses después del fallecimiento de Chiquetete, Manuel Cortés ha confesado que se siente triste e incomprendido: «Llevo años recibiendo palos en mi casa, el cuerpo me ha pedido conceder esta entrevista».

Raquel Bollo, por su parte, no se ha mostrado conforme con que su hijo haya querido dar una entrevista, pues cree que las consecuencias no podrían ser buenas: «No es lo que quisiera, pero tiene 24 años y ya es un tío. Él tiene sus porqués y sus sentimientos».

Manuel Cortés se abrió en canal durante la entrevista expresando sus sentimientos y la manera en la que recuerda a su padre: «Nunca he tenido la figura de un padre. Si supiera la admiración que yo siempre le he tenido...». A pesar del distanciamiento evidente entre él y su progenitor ha reconocido que a pesar de todo siente cariño y respeto hacia él aunque dice sentirse dolido por muchos otros aspectos: «Mi padre se ha ido sin decirme si me quiere, ese es mi agobio».

El hijo de Raquel Bollo ha querido dejar claro que no quiere el dinero de su padre, sino que únicamente quiere su farol del Cristo de los Gaditanos para poder tener un recuerdo de él: «En esa hermandad me inició él, solo pido ese recuerdo». Además, el joven para recalcar que no tiene ningún interés económico contó que renunció a la manutención de su padre:«No es mi problema que a ella (Carmen Gahona) le dé coraje que yo quiera ese recuerdo de mi padre».