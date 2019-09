María Lapiedra recuerda su relación con Dinio: «Se drogaba mucho y quiso comerse a mi gato» La televisiva ha tratado otros temas como su antigua relación con el actual concursante de Gran Hermano VIP

María Lapiedra y Gustavo González no pueden estar más felices. Los colaboradores de televisión han anunciado que se encuentran esperando su primer hijo juntos. Aunque la noticia ya la había desvelado Kiko Hernández en el programa «Sálvame», no ha sido hasta este miércoles cuando la exactriz porno ha confirmado la noticia en la revista «Lecturas».

Querían ser cautos después del aborto que sufrió María Lapiedra el pasado mes de junio cuando estaba embarazada de tan solo un mes. Lo han pasado muy mal y de ahí que la pareja quisiese esperar un tiempo prudencial para asegurarse de que todo iba bien. «Me daba miedo volver a ilusionarme, el golpe podría ser peor si volvía a perderlo», reconoce Lapiedra en la entrevista.

Además la televisiva ha tratado otros temas como su antigua relación con Dinio -ahora concursante de «Gran Hermano Vip».

«Me lo hizo pasar muy mal, vivía en mi casa, es un analfabeto. Me utilizó, no me quería y eso formaba parte de mi autodestrucción» y añadió: «Se drogaba mucho y se quería comer a mi gato. Le eché y me quedé con sus llaves un día que se fue a por comida china. Al día siguiente me escribió 'puta' en el buzón», y zanja diciendo: «Nuestra relación duró menos de un año. Con él empecé a odiar a los hombres».