María Lapiedra y Gustavo González esperan su primer hijo juntos La exactriz de cine porno anuncia que está embarazada de casi tres meses

María Lapiedra y Gustavo González no pueden estar más felices. Los colaboradores de televisión han anunciado que se encuentran esperando su primer hijo juntos. Aunque la noticia ya la había desvelado Kiko Hernández en el programa «Sálvame», no ha sido hasta este miércoles cuando la exactriz porno ha confirmado la noticia en la revista «Lecturas».

Querían ser cautos después del aborto que sufrió María Lapiedra el pasado mes de junio cuando estaba embarazada de tan solo un mes. Lo han pasado muy mal y de ahí que la pareja quisiese esperar un tiempo prudencial para asegurarse de que todo iba bien. «Me daba miedo volver a ilusionarme, el golpe podría ser peor si volvía a perderlo», reconoce Lapiedra en la entrevista.

La actriz, que no puede estar más feliz, se encuentra ya casi de tres meses. Es el «colofón de un amor de tantos años». «Cuando nuestra relación era secreta -hace 10 años (Gustavo estaba casado)- siempre me decía que si me quedaba embarazada le encantaría que lo tuviese. Nunca pasó. Esto es un sueño», dice.

Para el televisivo este nuevo hijo será el quinto, aunque en estos momentos la relación con ellos es difícil pues los hijos no quieren ver ni en pintura a María Lapiedra después de que su padre dejase a su madre por ella. Para la exactriz de cine porno será el tercero.