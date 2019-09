María Simún, la diseñadora que viste a Rosalía y que sueña con hacer ropa a medida a la Reina La hija de Enrique Urquijo, líder de Los Secretos, ha creado una marca que surte a las cantantes del momento

La melancolía que destila la voz y buena parte de las canciones del llorado Enrique Urquijo -de cuya muerte, el próximo 17 de noviembre se cumplen dos décadas- parece a años luz de la alegría, diversión y positividad que María Simún imprime en cada prenda de su marca de moda, Simun Basics. Esta joven de 25 años, para quien el líder de Los Secretos escribió «Abrázate a mí, María» -una suerte de expiación de sus demonios interiores, una manera de pedir perdón a su única hija, tal y como en su día admitió su hermano Álvaro-, jamás se dejó encerrar en la cuadrícula de «heredera de...». Y lo afirma resuelta en conversación telefónica con ABC, cuando se le pregunta sobre el asunto: «Me gusta mucho la música. Me encanta enterarme de todo lo nuevo. Esta pasión la heredé de mi padre, pero jamás me he planteado dedicarme a ello». De hecho, hace mucho que decidió encarrilar su creatividad hacia su verdadero amor: la moda.

En los últimos meses, y bajo el tsunami de Rosalía, el nombre de María Simún suena en todos los foros especializados: es una de las diseñadoras que ha creado piezas para la cantante de San Esteban de Sasroviras (Barcelona) y, por supuesto, cada una de ellas ha tenido una exposición formidable.

El origen de todo

María recuerda que su dedicación al diseño surgió de manera inesperada; de hecho, no estudió ninguna materia relacionada con la moda. Lo suyo era más la pintura, hasta que algo le hizo cambiar de rumbo: «Desde pequeña siempre me ha gustado mucho darle vueltas a cómo vestirme, aunque nunca me imaginé en lo que me he convertido. Al revés, la moda era algo que no llevaba bien en el sentido en que cuando me compraba una prenda y alguien me la copiaba, me lo tomaba bastante mal. Cuando me fui haciendo más mayor, algunas personas que trabajaban en este sector me dijeron que me enfocara en ello... y acabaron convenciéndome. Me hicieron ver que debía darle la vuelta a esa relación amor-odio con el vestir y usarla a mi favor. Y así fue como surgió todo».

Además de Rosalía, otras artistas lucen Simún Basics sobre el escenario o en alfombras rojas, como Aitana, Bad Gyal, La Zowi o La Mala Rodríguez. «Antes de sacar su primer disco, Rosalía me seguía por Instagram, así que me escribió y me dijo que le encantaban mis diseños, que le gustaría vestir con la ropa que creo. Entonces fui a uno de sus conciertos y supe que ella llegaría muy lejos. A partir de ese momento, ambas decidimos empezar a trabajar juntas y, desde entonces, hemos entablado una amistad». Al igual que en el caso de la intérprete de «Malamente», Simún asegura que fueron las demás quienes contactaron con ella y le pidieron lucir sus creaciones.

Aitana

La diseñadora considera que las profesiones creativas hay que entenderlas desde el divertimento: «Crear ropa tiene que ser una manera de expresarte y pasarlo bien. Así te motivas». ¿La clave de su éxito? Según ella misma expone, se basa en no tomarse el trabajo como una obligación marcada por temporadas y tendencias: «Inconscientemente sigues las tendencias, pero estoy convencida de que es más importante que, a la hora de diseñar, te lo tomes como una manera de expresarte y no de estar agobiándote. Si tú quieres de verdad que alguien te muestre algo nuevo y rompedor, no puedes pretender que todo sea ordenado y lógico». Reconoce que ha alcanzado múltiples sueños y, sin embargo, aún hay uno que continúa persiguiendo: «Me encantaría diseñarle ropa a medida a la Reina Letizia». Casi nada.