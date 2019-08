María Teresa Campos, tras su reencuentro con Bigote: «Nunca hemos estado tanto tiempo separados» La pareja acalla los rumores de ruptura, mientras disfruta de unas románticas vacaciones en Marbella

María Teresa Campos (78 años) ha recuperado a su Bigote. La periodista y Edmundo Arrocet (69) han protagonizado este fin de semana un emocionante reencuentro en la estación del AVE de Málaga tras dos meses separados. Pese a todos los rumores de ruptura que se han disparado durante todo este tiempo, lo cierto es que humorista tuvo que viajar a Chile con motivo de la muerte de Gabriela Velasco, su primera mujer y madre de su hija, para pasar tiempo con esta última y dedicarse también a sus negocios.

Mediaset

«A veces la vida es así y las cosas se enrollan más de la cuenta», explicaba el humorista su llegada a la estación malagueña tal y como ha informado la publicación «Lecturas». Allí, le esperaba con ansia la periodista malagueña, quien al ser preguntada por lo contenta que se le veía con el regreso de su pareja, respondió en tono jocoso: «¡Y a él también!».

María Teresa Campos ha pasado una mala racha sin su compañero sentimental, ya que los rumores acerca de si había sido abandonada por Bigote le han afectado más de lo que se pensaba. «Me da la risa lo machistas que son algunos. No se les pasa por la imaginación que sea yo quien deje a Bigote», comenzó diciendo para, después, añadir rotundamente: «Yo no iba a contar por qué se había ausentado Bigote, eran cosas personales», dijo molesta.

Algo que también ha querido subrayar la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego es que estos dos meses han supuesto el mayor periodo de tiempo que la pareja ha estado sin verse desde que comenzaran su relación allá por 2014, hace cuatro veranos. «Nunca hemos estado tanto tiempo separados», aseguró la periodista tras reencontrase con el chileno.

Ahora, ambos han decidido pasar página y acerca caso omiso a todas esas habladurías. Y qué mejor forma que recuperando el tiempo perdido con unas románticas vacaciones en Marbella, donde no han parado de derrochar cariño y gestos de complicidad a lo largo del paseo marítimo de este municipio malagueño o durante sus escapadas a la playa o a la piscina. Allí, han escogido uno de los emplazamientos preferidos por la televisiva: el Hotel Guadalmina de Marbella, donde tiene reservadas varias habitaciones, tanto para ella como para el servicio.