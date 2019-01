Mario Vaquerizo se sincera sobre su enfermedad: «Es un dolor continuo y permanente» El televisivo acudió ayer como invitado especial durante la inauguración de Fitur presentando la propuesta de turismo de Almería

ABC

Madrid Actualizado: 24/01/2019 02:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mario Vaquerizo acudió ayer como invitado especial durante la inauguración de Fitur presentando la propuesta de turismo de Almería. «Es un sitio maravilloso con gente maravillosa», declaró. Recordemos que el cantante este verano grabó un spot publicitario en el que aparecía practicando submarinismo en una playa del parque natural de cabo de Gata: «Fue maravilloso. Parecía el Caribe».

A pesar de su fugaz visita a Fitur, el televisivo no pasa por su mejor momento. Lleva desde que comenzó el año con varios problemas de salud que él mismo ha ido relatando a sus seguidores en su red social, dejando muy preocupados a sus seguidores. Ha sufrido un pequeño bajón durante las fiestas navideñas a causa de un «pinzamiento en la espalda». A raíz de su reaparición, Vaquerizo ha confesado que aunque «estoy más bajo de ánimo», se encuentra bien: «Yo lucho contra ese malestar pero a veces tienes que hacer caso al cuerpo y ponerte en manos de los mejores profesionales y hacerles caso», y recuerda los peores momentos que sufrió durante su dolencia: «Te replanteas muchas cosas cuando pasas episodios de este tipo porque es un dolor continuo y permanente», asegurando que esta difícil situación «mina mucho a las personas. Te mina tu energía, te mina el carácter, hace que no seas tú. Te vuelves un ser un poco extraño».

Afirma que «han sido 25 días muy duros en los que me ha molesyado no pasar las Navidades en condiciones con mis amigos pero el cuerpo es lo que me pedía y yo soy muy pudoroso con eso», y ha añadido: «Yo soy zurdo y no puedo hacer nada con la mano izquierda».