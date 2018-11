Marisa Jara muestra las secuelas de su operación y explica qué hará con su cicatriz La modelo tuvo que ser operada de urgencia por un tumor en el estómago que le detectaron al hacerle unas pruebas de fertilidad

Marisa Jara sigue poco a poco recuperándose de la intervención a la que sometió hace una semana en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde ingresó para ser intervenida de un tumor. La modelo quiere concienciar sobre la importancia de hacer exámenes a tiempo para detectar al enfermedad y no ha dudado en compartir en Instagram las secuelas.

«Quería enseñaros cómo quedó mi cicatriz después de unas semanas de la intervención. La verdad es que estoy muy contenta porque lo más importante es que estoy aquí y me siento feliz. Y las cicatrices son señales de guerrera», escribió la modelo en Instagram, con una imagen en la que muestra su vientre.

Ahora Jara intenta disimular un poco la cicatriz, porque nada como estar cómoda con una misma. «Si me la puede disimular un poquito pues mejor», comentaba la modelo tras visitar al cirujano plástico Jorge Planas.

La modelo afronta un nuevo capítulo en su vida tras el susto médico que enfrentó este mes. «En una revisión rutinaria no me lo habráin visto. Querer ser madre me ha salvado la vida. Me dicen que, normalmente, cuando la gente va al médico es porque el tumor crece tanto que se hincha mucho el estómago y ya no hay nada que hacer», asegura hace poco en una entrevista para la revista «Lecturas».