Maureen Kelly, la mujer que sube los colores a Meghan Markle Desde que la mujer del Príncipe Harry contó que utilizaba el colorete de la firma Tarte Cosmetics su tonalidad preferida se agotó

Seguir Teresa de la Cierva @tdelacierva Madrid Actualizado: 31/03/2019 00:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cuenta de Meghan Markle tiene 216.000 seguidores en Instagram, y desde que contó que utilizaba el colorete «Amazonian Clay 12-Hour Blush» de la firma Tarte Cosmetics, en el color «Dazzled» -«porque aporta a la piel un rubor rosa que se funde de maravilla con mi tono de piel»-, esta tonalidad se agotó. Como sucedió cuando la influencer Marta Carriedo -565.000 seguidores- compartió que empleaba el corrector «Shape Tape Contour Concealer», de esta misma firma, del que se vende uno cada 12 segundos.

Publicaciones como esas son las causantes del furor que despiertan estos cosméticos -el hashtag #amazonianclay tiene casi 27.000 publicaciones y #shapetapeconcealer está a punto de alcanzar las 68.000-. Y detrás de este fenómeno está Maureen Kelly, una neoyorkina de 47 años, que no tiene ni Instagram personal -aunque sí cuenta con 9.300.000 seguidores en el de su firma-, que dejó la carrera de Psicología cuando estaba haciendo el doctorado para lanzarse a esta aventura hace 19 años, y que estuvo a punto de tirarlo todo por la borda cuando falleció su marido en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La vida sigue

La vida le puso a su segundo marido en el camino y hoy es una mujer feliz, con dos hijos de 10 y 11 años, una empresa que en 2007 ya facturaba 15 millones de dólares y la marca más buscada en las tiendas Sephora -nada menos que hasta cuatro veces más que el resto de beauty brands-.

Esta semana Kelly ha estado en Madrid presentando la firma en España durante la apertura de la nueva perfumería Sephora en la calle Serrano, en plena Milla de Oro madrileña, y durante el rato que pasamos con ella no hizo ni mención a las celebridades que usan su línea o sus éxitos en las redes.

Pionera en el maquillaje eco-chic, sólo le interesa cuidar la piel y el planeta -toda su gama está libre de parabenos, aceites minerales, ftalatos, tricotan, SLS y gluten- y que sus cosméticos faciliten la vida a las mujeres. «Como madre trabajadora, comprendo la importancia de que mis productos de maquillaje sean efectivos y se mantengan muchas horas en la piel, sin dañarla. Por eso le gustó mi colorete a la Duquesa de Sussex, porque te lo aplicas por la mañana y sigue impecable hasta la hora de acostarte», contó a ABC. «Como otro de mis best sellers, la máscara push up, que hace lo mismo que los sujetadores: levanta (las pestañas) y separa», comenta entre risas.

Y añade que éxito de su famoso «top ventas» es que actúa tanto de corrector de ojeras, como de iluminador o de herramienta para hacer contouring, y que está disponible en 30 tonos. «Mi aterrizaje en España va a ser progresivo y el primer producto que encontrarán las fans de la marca es la paleta de sombras de ojos “Rainforest of the Sea High Tides And Good Vibes (Selva tropical de las mareas altas y buenas vibraciones), una edición limitada con la que colaboro con la asociación Sea Turtle Conservancy para garantizar que las tortugas marinas estén protegidas».

Próxima venta

Para tener en nuestra bolsa de maquillaje el colorete que usa la esposa del Príncipe Enrique tendremos que esperar hasta finales de abril, fecha en la que este producto cosmético llegará al mercado español.