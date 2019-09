Maxi Iglesias: «Me gusta que el perfume de la mujer muestre carácter y no sea demasiado dulce» El actor está a punto de estrenar «Desaparecidos», la nueva serie de intigra de Telecinco

Es inevitable no sentirse atraído por su penetrante mirada azul y su reposado discurso cuando uno se sienta a la mesa del Casino de Madrid para disfrutar de un almuerzo con motivo de la presentación de las dos nuevas fragancias de Titto Bluni Perfumes para esta temporada: Titto Bluni Assoluto Sport y Titto Bluni Profumo. Maxi Iglesias destila la misma profesionalidad frente a las cámaras que tras ellas. Atiende a la prensa sin perder la sonrisa en ningún momento, se hace las fotos que sean necesarias y cuando toca clavar la cuchara en el ajoblanco no desconecta en ningún momento del resto de comensales.

Confiesa que la elección de su perfume depende evidentemente del momento del día. Guarda un frasco en la guantera del coche para los días de despiste y lo considera un arma más de seducción. «Para una fiesta o un estreno preferiría algo más elegante y sofisticado, aunque para el día a día también le gusta una fragancia fresca pensada para hombres con espíritu deportivo».

El actor Maxi Iglesias - ABC

Maxi Iglesias acaba de pasar una semana en Los Ángeles junto a su sobrino y un grupo de amigos. Confiesa que le da cierta envidia la manera en la que EE.UU. trata a los actores. «Allí se les toma más en serio. Aquí en España a veces parecemos unos titiriteros haciendo malabares en los semáforos. Hay que tomarnos más en serio». El actor devora series en su tiempo libre. Recientemente le ha cautivado «Así nos ven», una gran crítica a la tensión racial y la xenofobia en las calles del país norteamericano, o «En el Corredor de la muerte», basada en el caso real de Pablo Ibar, e interpretada por Miguel Ángel Silvestre. Un actor al que admira, como a Javier Bardem o Candela Peña.

A nivel profesional, Iglesias protagoniza la nueva serie policiaca de Telecinco, «Desaparecidos», que está a punto de estrenarse. El actor está muy satisfecho con la trama y el resultado: «Tengo muchas ganas de que se emita por la temática que trata: la gente que desaparece sin dejar rastro y las secuelas que dejan en sus familias. Todo ello contado desde la perspectiva personal de un grupo de policías en el que también se abordan nuestros propios problemas».

Echando la vista atrás, el intérprete rememora cómo la serie «Física o Química» le convirtió en mejor estudiante. «Recuerdo con 16 años cómo suspendía de todo porque me costaba concentrarme. Pero en cambio con los guiones de la serie se me quedaba todo en seguida. El problema no era que no estudiase, sino que no presataba atención porque aquello no me interesaba tanto».

Maxi acaba de reencontrarse con sus compañeros de «Velvet» para rodar el último capítulo de la mítica serie. Al respecto confiesa que «ha sido muy bonito volver a juntarnos y muy emocionante el volver a pisar ese plató de nuevo. Nunca había vuelto a hacer un mismo personaje después de dejarlo hace tantos años. Ponerme de nuevo en la piel de Max, pero con sus circunstancias actuales, era algo que incluso me hubiera gustado desarrollar más, pero no ha podido ser por el tipo de capítulo que es».